Johnny Depp podría regresar a su papel de Jack Sparrow en “Piratas del Caribe”

La posibilidad de que Johnny Depp vuelva a interpretar al icónico Capitán Jack Sparrow en una nueva película de la franquicia está generando una enorme expectativa entre los fanáticos. Según declaraciones del productor Jerry Bruckheimer al medio Deadline, durante el evento D23, el regreso del actor podría ser una realidad.

“Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y esperamos poder terminarlo”, afirmó Bruckheimer, confirmando que el actor y los estudios están en conversaciones activas.

Sin embargo, fuentes adicionales señalaron que la sexta película se centraría principalmente en la protagonista interpretada por Margot Robbie, mientras que Depp aparecería como un personaje secundario.

Depp protagonizó las cinco películas de la saga hasta la fecha. Su primera aparición fue en 2003 con “Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra”, junto a Orlando Bloom y Keira Knightley.

Luego continuó en las secuelas de 2006 “El cofre del hombre muerto”, 2007 “Al fin del mundo”, 2011 “En mareas extrañas” y 2017 “Los hombres muertos no cuentan historias”. Aunque la última entrega tuvo una caída en recaudación, la franquicia en conjunto ha superado los $4,500 millones de dólares en taquilla mundial.

En 2018, el guionista Stuart Beattie había sugerido que Depp se retiraría del personaje, señalando que “Jack Sparrow será su legado” y que era “el único personaje que ha interpretado cinco veces”. Sin embargo, las recientes declaraciones de Bruckheimer abren una nueva puerta.

El posible regreso de Depp se da además en un momento clave de su carrera. El actor se prepara para estrenar “Ebenezer: Cuento de Navidad” el 13 de noviembre, su primer gran papel desde que ganó en 2022 el juicio por difamación contra su expareja Amber Heard, tras un artículo de opinión publicado en The Washington Post. En ese caso, un jurado le otorgó un millón de dólares en compensación.

Hasta el momento, el representante de Depp no ha hecho comentarios oficiales sobre su participación en la nueva película de “Piratas del Caribe”.

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