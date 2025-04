Johnny Depp luce irreconocible en el set de su nueva película “Day Drinker”

La compañía Lionsgate compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que muestra a Johnny Depp durante el rodaje de su nueva película, “Day Drinker”. Sin embargo, la imagen se ha hecho viral debido a que el actor luce irreconocible tras ser caracterizado para su personaje.

La abogada Camille Vasquez revela por qué nunca salió con Johnny Depp en plan romántico

Depp aparece elegantemente vestido y sosteniendo un vaso, pero ahora tiene muchas canas en su cabello y en su barba; también usa pupilentes de color azul. El mensaje en el post -que lleva ya más de 400 mil likes en esa red social- es: “El primer vistazo a “Day Drinker”.

Johnny Depp visita un hospital caracterizado como Jack Sparrow

“Day Drinker” es un thriller lleno de escenas de acción dirigido por Marc Webb. La película reúne a Johnny por cuarta vez con su amiga Pénelope Cruz. Ambos han compartido créditos en los filmes “Blow”, “Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides” y “Murder On The Orient Express”.

El personaje de Penélope es Cara, una bartender que trabaja en un crucero y que diariamente atiende a un misterioso cliente llamado Kelly (Depp); inesperadamente ambos se convierten en el principal objetivo de una organización criminal. En la película -que podría estrenarse en Estados Unidos este otoño- también actúan Madelyn Cline, Juan Diego Botto, Manu Ríos, Anika Boyle y Arón Piper.

“Day Drinker” es el primer trabajo en Hollywood de Johnny Depp desde el juicio de difamación que emprendió contra su ex esposa Amber Heard. El actor recientemente comentó que no considera haberse alejado del mundo del cine debido a ese conflicto legal: “Sigo preguntándome sobre la palabra “regreso”, porque no me fui a ninguna parte. Tal vez la gente dejó de llamarme por teléfono por el miedo que tuvieran en ese momento, pero no me fui. Decir “regreso” es casi como si yo saliera a bailar tap, hacerlo lo mejor que pudiera y esperar a que me aprueben”.

Sigue leyendo: