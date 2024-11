La abogada Camille Vasquez revela por qué nunca salió con Johnny Depp en plan romántico

Una de las personas más captadas por los medios durante el juicio de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard (que se llevó a cabo en 2022) fue Camille Vasquez, abogada del actor. Durante semanas corrió el rumor de que ambos tenían un romance, pero ahora ella explicó por qué nunca surgió algo.

Vasquez, de 40 años, fue entrevistada por Extra y habló al respecto. “Permítanme dejar constancia aquí. Nunca salí con Johnny Depp. Nunca saldría con Johnny Depp. Creo que es una persona encantadora… No es mi tipo”.

Camille respeta mucho a Johnny como artista, pero desde que lo conoció se dio cuenta de que eran muy diferentes. “Recuerdo que tal vez después de 30 o 40 minutos de hablar con él, recuerdo haber tenido una experiencia extracorporal, mirarlo y pensar: ‘Él ve el mundo de manera muy diferente a mí. Es como si definitivamente usara una parte diferente de su cerebro. Es un gran artista”.

Por último, Vasquez comentó que aún se comunica con Johnny Depp a través de mensajes de texto. Y sobre el trato amable que hubo entre ellos, hace dos años dijo: “Me preocupo mucho por mis clientes y obviamente somos cercanos. Pero cuando digo nosotros, me refiero a todo el equipo (legal), y por supuesto, eso incluye a Johnny. Y soy cubana y colombiana. Soy táctil. ¿Qué quieren que diga? Abrazo a todos. Y no me avergüenzo de eso”.

