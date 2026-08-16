Ministro israelí llama a matar “40 personas” al día en Gaza

El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidió públicamente asesinar a entre “30 y 40 personas” cada noche en Gaza, en un pódcast publicado en las últimas horas de este domingo y que fue rápidamente compartido por medios palestinos. Las declaraciones las hizo en un programa de Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja.

“Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”, dijo Ben Gvir, que habitualmente alardea de vulnerar los derechos de los palestinos que son ciudadanos de Israel y los reos de Cisjordania y Gaza detenidos en el país.

En el programa, discutían sobre la forma en que Israel se ha recuperado del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando Ben Gvir expresó su disconformidad con la decisión de Benjamin Netanyahu de reducir los ataques contra Gaza para avanzar con el “plan de paz” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “No es ningún secreto, no estoy de acuerdo con el primer ministro”, dijo Ben Gvir.

“Toda Gaza es nuestra”

Ben Gvir también abogó por la “migración masiva de palestinos” en Gaza para colonizar la Franja con asentamientos judíos, una propuesta que ya en el pasado ha sido calificada por diversos organismos internacionales como un intento de “limpieza étnica”. Declaraciones similares del ministro israelí han sido condenadas e incluso han sido presentadas ante tribunales internacionales como evidencia de una “intención genocida” que Israel niega.

“Considero que toda Gaza es nuestra. Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno”, agregó en el programa Ben Gvir, quien es una de las figuras más influyentes de Israel en la actualidad.

El ministro, que también es colono en la Cisjordania ocupada, ha construido su carrera política alrededor de posiciones ultranacionalistas y antiárabes. Como titular de Seguridad Nacional controla la Policía israelí y las cárceles donde los palestinos denuncian numerosos casos de tortura.