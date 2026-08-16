Sebastián ‘El Loco’ Abréu suena como nuevo entrenador de un club grande de América

El Club Nacional de Montevideo analiza a Sebastián ‘El Loco’ Abreu como una de las principales alternativas para asumir la dirección técnica del equipo tras la salida de Jorge Bava. El exdelantero uruguayo, actualmente al frente del Tijuana, aparece entre los nombres considerados por la institución para intentar encaminar nuevamente al vigente campeón uruguayo.

La posibilidad fue confirmada por el dirigente tricolor Alex Saúl, quien ubicó a Abreu como una de las opciones prioritarias dentro de la búsqueda.

“El plan A puede ser Sebastián. Hay algún otro, pero en principio Sebastián siempre es un plan A en Nacional“, afirmó Saúl en declaraciones a la prensa compartidas por el periódico local El País.

? ATENCIÓN | Luego de la reunión de directiva quedó establecido que Sebastián Abreu es el principal candidato para dirigir a Nacional tras la salida de Jorge Bava.



? “El loco” dirige hoy a Tijuana ante Cruz Azul y los tricolores esperan una respuesta.



?? En caso de rechazar? pic.twitter.com/XS6ZueOULH — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) August 16, 2026

Bava dejó su cargo después de la derrota de Nacional frente a Racing, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura. El resultado marcó su undécima derrota en 25 partidos dirigidos durante su etapa en el banquillo del conjunto uruguayo.

La salida del entrenador también provocó cambios en otras áreas de la estructura deportiva. Sebastián Eguren, director deportivo, y Martín Ligüera, secretario técnico, presentaron sus renuncias y dejaron sus respectivos cargos.

El vínculo de Abreu con Nacional

La candidatura del actual técnico de Tijuana tiene un componente particular por su historia con Nacional. Abreu es uno de los jugadores identificados con el club y tuvo cuatro etapas como futbolista del Tricolor: 2001-2003, 2005, 2013 y 2015.

En esos períodos disputó 100 encuentros, marcó 56 goles y conquistó dos ediciones del Campeonato Uruguayo. Su relación con Peñarol también quedó marcada por sus actuaciones en los clásicos, ya que convirtió ocho de sus goles frente al tradicional rival.

Abreu fue parte de una generación de jugadores que dejó una huella importante en la historia reciente de Nacional y es reconocido como hincha del club. Ahora, su nombre aparece en la búsqueda de un entrenador que pueda hacerse cargo del equipo en un momento de cambios dentro de la institución.

La dirigencia, sin embargo, mantiene abiertas otras posibilidades. Saúl explicó que existen más candidatos y aclaró que la elección no está limitada a un técnico con pasado en Nacional.

“No es excluyente”, señaló el dirigente al ser consultado sobre la posibilidad de recurrir a alguien formado dentro de la institución.

El club atraviesa su segundo cambio de entrenador en el año. Nacional comenzó la temporada con Jadson Viera, quien fue despedido en marzo después de la derrota en la Supercopa Uruguaya, el revés en el Clásico del Torneo Apertura y un balance de cinco victorias en sus primeros 16 partidos al frente del equipo.

Pese a esas dificultades, Nacional consiguió proclamarse campeón uruguayo en la última temporada. Ahora deberá definir quién ocupará el puesto dejado por Bava y si Abreu, que continúa trabajando en el fútbol mexicano, se convierte finalmente en el elegido para regresar al club desde otro rol.

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