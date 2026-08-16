El Arsenal se queda categóricamente con el primer título de la temporada en Inglaterra

El Arsenal comenzó la temporada 2026-27 con un título y una victoria contundente. El conjunto dirigido por Mikel Arteta derrotó 3-0 al Manchester City en la Community Shield, disputada este domingo en el Principality Stadium de Cardiff, en un encuentro que expuso las dificultades defensivas del equipo de Enzo Maresca.

El resultado permitió al vigente campeón de la Premier League sumar el primer trofeo de la campaña frente a uno de sus principales rivales de los últimos años. Aunque la Community Shield suele disputarse como antesala del campeonato y tiene un peso menor que otros títulos, el Arsenal aprovechó el partido para mostrar una clara superioridad.

El Manchester City, por su parte, dejó dudas en su primer compromiso oficial de la temporada.

Arsenal golpeó temprano y sentenció en el segundo tiempo

La ventaja llegó apenas a los 25 segundos. Myles Lewis-Skelly encontró con un pase entre líneas a Riccardo Calafiori, quien quedó frente al portero Gianluigi Donnarumma y definió con precisión para colocar el 1-0. El defensor italiano reconoció después el aporte de su compañero en la celebración del tanto.

ARSENAL STRIKE IN THE FIRST MINUTE OF THE MATCH AGAINST MAN CITY ? pic.twitter.com/XnRhfjVdQ8 — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2026

El Arsenal no bajó el ritmo y volvió a encontrar espacios en la defensa del City. A la media hora de juego, una nueva combinación terminó con Kai Havertz apareciendo en el segundo palo para conectar de cabeza y ampliar la diferencia.

Kai Havertz makes it two for the Premier League Champions ?? pic.twitter.com/T95a8V3KhJ — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2026

El City tuvo oportunidades para reaccionar, especialmente por medio de Erling Haaland, pero el delantero se encontró con un David Raya inspirado. El guardameta español respondió a los intentos del conjunto de Manchester y evitó que el marcador se ajustara antes del descanso.

La historia quedó prácticamente definida al inicio de la segunda mitad. Christos Tzolis, una de las incorporaciones realizadas este verano, volvió a participar en una acción decisiva al entregar una asistencia para Martin Odegaard. El capitán del Arsenal recibió en el área, dejó atrás a Josko Gvardiol y aprovechó una nueva salida anticipada de Donnarumma para marcar el 3-0 en el minuto 48.

ARSENAL WASTING NO TIME IN THE SECOND HALF ?



A two assist performance for Christos Tzolis and Martin Odegaard makes it 3-0 against Man City ?? pic.twitter.com/GxSsdj4DP6 — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2026

A partir de ese momento, el Arsenal controló el partido. Desde las tribunas del Principality Stadium comenzaron a escucharse los ‘olés’ mientras el equipo de Arteta manejaba la pelota y mantenía al City lejos de una remontada.

El resultado también deja bajo atención el inicio de la etapa de Maresca, quien asumió el desafío de reemplazar a Pep Guardiola. El italiano tendrá ahora que preparar el comienzo de la Premier League, mientras el mercado de fichajes todavía puede modificar las plantillas.

El Arsenal abrirá su campaña liguera el viernes frente al recién ascendido Coventry City. El Manchester City, en cambio, debutará el domingo ante el Bournemouth. En paralelo, permanecen sobre la mesa distintos movimientos, entre ellos la posible salida de Rodri al Barcelona, el interés del City por Enzo Fernández y el seguimiento del Arsenal a Julián Álvarez.

Sigue leyendo:

· El fútbol de Turquía ahora se convirtió en un torneo de estrellas

· FC Barcelona acuerda la llegada de Rodri

· Messi volvió a jugar con el corazón roto y Nashville humilló al Inter Miami