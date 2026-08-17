Horóscopo de hoy para Escorpio del 17 agosto de 2026

Te sentirás más compasivo y apreciarás la paz interior. Las experiencias del pasado te dejaron enseñanzas valiosas, así que evita repetir viejos errores. Si aparecen dudas, date tiempo para reflexionar. A veces el silencio y la quietud son los mejores aliados para revisar el camino recorrido.

Horóscopo de amor para Escorpio Si preguntan tu opinión podrás arrepentirte después de no haber elegido las palabras correctas con cuidado con aquellos que están cerca de ti. El acercamiento provocativo que estas tomando difícilmente será bien recibido y tal vez descubras que te tienes que pedir perdón más adelante para mejorar las relaciones.

Horóscopo de dinero para Escorpio El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.