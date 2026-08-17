Horóscopo de hoy para Géminis del 17 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 17 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Tu encanto natural estará exaltado. Elegirás prendas que resalten tu delicadeza y magnetismo, atrayendo todas las miradas. Sin embargo, en el plano de la amistad alguien podría mostrarse distante o exigente, invitándote a demostrar que ofreces mucho más que una imagen seductora.

Horóscopo de amor para Géminis

Tu habilidad para tratar con los demás te ayuda socialmente. Aun si normalmente encuentras dificultad, te es más fácil hacer amigos. Con convicción, sabes instintivamente como ponerte tu punto de vista, impresionando a otros con tu calmada elocuencia y solo procurando estas amistades si quieres que se desarrollen.

Horóscopo de dinero para Géminis

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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