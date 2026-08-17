Horóscopo de hoy para Leo del 17 agosto de 2026

La vida te regalará un confidente comprensivo y amable con quien podrás intercambiar ideas. También considerarás iniciar una carrera o capacitación que te permita afirmarte en el mundo. Recuerda que el respeto se gana cuando tus palabras están respaldadas por la coherencia de tus actos.

Horóscopo de amor para Leo Lo que dices viene directo del corazón y estas más a gusto con una pareja que te aprecie directamente y que lo haga honestamente a diferencia de alguien con quien tienes que estar teniendo cuidado sobre ciertas cosas o que se molesta fácilmente. Es importante para tu relación expresar claramente tus pensamientos a tu pareja.

Horóscopo de dinero para Leo Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.