Horóscopo de hoy para Leo del 17 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

La vida te regalará un confidente comprensivo y amable con quien podrás intercambiar ideas. También considerarás iniciar una carrera o capacitación que te permita afirmarte en el mundo. Recuerda que el respeto se gana cuando tus palabras están respaldadas por la coherencia de tus actos.

Horóscopo de amor para Leo

Lo que dices viene directo del corazón y estas más a gusto con una pareja que te aprecie directamente y que lo haga honestamente a diferencia de alguien con quien tienes que estar teniendo cuidado sobre ciertas cosas o que se molesta fácilmente. Es importante para tu relación expresar claramente tus pensamientos a tu pareja.

Horóscopo de dinero para Leo

Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.

Horóscopo de sexo paraLeo

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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