Indonesia eleva a 68 los muertos y más de 200 heridos tras el terremoto de 7.7 en la isla de Flores

Las autoridades de Indonesia elevaron este lunes a 68 el número de muertos y a 213 el de heridos tras el fuerte terremoto de magnitud 7.7 que el sábado sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate. La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio) no dio la cifra de desaparecidos entre los escombros.

El número de personas que no pueden volver a sus casas subió este lunes a 12,800 en varias localidades de la isla de Flores, indicó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la BNPB. Muchos habitantes de Flores durmieron a la intemperie por segunda noche consecutiva por miedo a volver a casa después de que 1,600 réplicas azotaran la zona afectada, según la agencia geológica (BMKG). La última, de 5.7, hoy mismo.

Casas inhabitables y tiendas improvisadas

“Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar”, comentó Junaidin, un residente de Mbay de 32 años frente a la tienda improvisada donde dormían unas 30 personas. “Solo volvemos a casa para traer agua, ropa y almohadas, y luego (…) pasamos la noche aquí”.

“Estamos aquí por nuestra cuenta”, agrega Junaidin, quien al igual que muchos indonesios lleva un solo nombre. Dice estar frustrado por lo que califica como una demora en la llegada de ayuda, mientras el país celebraba el lunes el día de su independencia con pompa en la capital Yakarta. “En cuanto a la ayuda del gobierno, no ha habido ninguna, ni tiendas, ni medicinas, ni comida ni agua potable, nada”, señaló.

Indonesia está ubicada en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón, pasando por el sudeste asiático hasta la costa de América. Entre los peores cataclismos de su historia está el devastador terremoto de magnitud 9,1 frente a la costa de Sumatra que causó un tsunami en 2004 y provocó 220,000 muertos en varios países, incluidos cerca de 170.000 en Indonesia.