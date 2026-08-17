Mujer fue encontrada muerta y con heridas de arma blanca en un estacionamiento de Virginia

Una mujer fue encontrada muerta la mañana del lunes en un estacionamiento de McLean, Virginia, cerca de Washington D.C., en un hecho que las autoridades investigan como un homicidio.

La víctima fue localizada alrededor de las 7:00 a.m. por un hombre que se disponía a salir a correr y observó a una mujer inconsciente junto a un vehículo, informó el capitán Jason Chandler, de la Policía del condado de Fairfax.

El estacionamiento donde fue encontrada se encuentra en una zona que da acceso a varios senderos en el área de Great Falls, detalló el funcionario durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con Chandler, la mujer presentaba “trauma en la parte superior del cuerpo” y fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima ni han informado, hasta el momento, sobre la posible causa específica de las lesiones.

La Policía investiga un homicidio

El caso fue asumido como una investigación activa de homicidio por parte de los detectives del condado de Fairfax.

Al ser consultado sobre la existencia de sospechosos, Chandler indicó que los investigadores están siguiendo distintas pistas relacionadas con el caso.

“Los detectives están haciendo un seguimiento activo de las pistas”, señaló el capitán.

El funcionario agregó que “no hay una indicación inmediata de que esto haya sido un acto al azar”, aunque las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre esa línea de investigación.

La Policía mantiene abierta la investigación mientras intenta determinar qué ocurrió antes de que la mujer fuera encontrada junto a su automóvil.

El hallazgo ocurrió cerca de una zona de senderos

El cuerpo fue localizado en un estacionamiento utilizado por personas que acuden a los senderos del área de Great Falls.

Según el relato proporcionado por las autoridades, el hombre que encontró a la víctima se dirigía a correr cerca de las 7:00 a.m. cuando se percató de que había una mujer tendida junto a un vehículo.

Al acercarse, la encontró inconsciente y alertó a las autoridades.

Los servicios de emergencia acudieron posteriormente al lugar, donde confirmaron que la mujer había muerto.

La Policía no ha precisado si el automóvil junto al cual fue encontrada pertenecía a la víctima ni si existen imágenes de cámaras de seguridad que puedan ayudar a reconstruir sus últimos momentos.

Las autoridades tampoco han informado si el incidente ocurrió en el propio estacionamiento o si la mujer fue trasladada hasta ese lugar después de haber sido atacada.

Los detectives de Fairfax continúan recopilando evidencia y entrevistando a posibles testigos para establecer las circunstancias del crimen.

Por ahora, las autoridades no han anunciado arrestos relacionados con el caso ni han identificado públicamente a una persona de interés.

La investigación permanece activa y la Policía ha evitado adelantar conclusiones sobre el responsable o el posible móvil.

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