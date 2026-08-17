Pronóstico del clima en San Antonio para este lunes 17 de agosto

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este lunes 17 de agosto. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevé escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 102 grados Fahrenheit (39ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1017.3 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:03 h y el crepúsculo será a las 20:12 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 3%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 75 y los 100 grados Fahrenheit (24 y 38ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es famosa por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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