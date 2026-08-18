Avión de American Airlines revienta dos neumáticos al aterrizar en aeropuerto de Chicago

Un avión de American Airlines reventó dos neumáticos después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, Illinois, el lunes, en un incidente que no dejó personas heridas, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El vuelo 386 de American Airlines, operado con un Boeing 737-800, había despegado del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York y aterrizó en O’Hare aproximadamente a las 2:00 p.m., hora local.

La aeronave había completado el aterrizaje de manera segura cuando se presentó el problema con los neumáticos.

Pasajeros fueron trasladados en autobús

Después de que la aeronave quedara detenida, los pasajeros tuvieron que abandonar el avión utilizando escaleras ubicadas en la pista de rodaje.

Posteriormente, fueron trasladados en autobuses hasta la terminal del aeropuerto.

American Airlines confirmó que ninguno de los pasajeros resultó herido.

“El vuelo 386 experimentó un problema con un neumático después de aterrizar de manera segura”, señaló la aerolínea en un comunicado reseñado por Fox News.

La compañía también agradeció a sus empleados por la manera en que respondieron al incidente y ofreció disculpas a los pasajeros por las molestias ocasionadas.

El Boeing 737-800 quedó fuera de servicio

American Airlines retiró temporalmente el Boeing 737-800 involucrado del servicio para someterlo a inspecciones y determinar la causa exacta del daño sufrido por los neumáticos.

La FAA confirmó que investigará el incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó que los dos neumáticos resultaran dañados después del aterrizaje.

Otro avión sufrió un incidente similar el mismo día

El incidente ocurrió el mismo día en que otro avión de United Airlines tuvo un problema similar al aterrizar en O’Hare.

En ese caso, el avión también llegó a tierra con neumáticos dañados.

La pista fue cerrada temporalmente debido a los restos que quedaron sobre la superficie, de acuerdo con información de seguimiento de vuelos y comunicaciones de control de tráfico aéreo.

Algunos vuelos tuvieron que realizar maniobras de aproximación frustrada o desviarse temporalmente mientras la pista permanecía cerrada.

United Airlines informó que tampoco hubo personas heridas en ese incidente y que sus pasajeros abandonaron la aeronave mediante escaleras en la pista de rodaje antes de ser trasladados en autobús hasta la terminal.

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