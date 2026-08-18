Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 18 de agosto en México y los principales países

Sigue en tiempo real el tipo de cambio del dólar estadounidense en estos países y analiza cómo se comportan los mercados

Precio del dólar este 31 de marzo de 2023

Esta última semana del mes de marzo, el dólar se depreció en el mercado mexicano por varios días consecutivos. Crédito: Pedro Pardo | AFP / Getty Images

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Por  La Opinión

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este martes 18 de agosto de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.05 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.74 y 16.74 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 17.05 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.8 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios evolución en su cotización de hoy. Tras mantener el día previo sin cambios, hoy su valor es de 444.65 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y sus valores tras el cierre fueron de 58.5 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.05 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.8 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
COSTA RICA 444.65 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.5 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.

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