EE.UU. sanciona a la presidenta de la Corte Penal Internacional

Marco Rubio, secretario de Estado, dio a conocer una sanción dirigida a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y de Abdoulaye Seye, candidato a magistrado en dicho tribunal, esto al considerar que han politizado el tribunal independiente encargado de juzgar a personas acusadas de los crímenes más graves a nivel global.

“Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: AKANE, Tomoko, Países Bajos; fecha de nacimiento: 28 de junio de 1956; lugar de nacimiento: Aichi, Japón (…) SEYE, Abdoulaye, Países Bajos; fecha de nacimiento: 9 de mayo de 1967; lugar de nacimiento: Dakar, Senegal; nacionalidad: senegalesa”, indica parte de un comunicado.

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