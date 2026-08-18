EE.UU. sanciona a la presidenta de la Corte Penal Internacional

El gobierno estadounidense arremete en contra de Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional al sancionarla

Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional

Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional y el fiscal Abdoulaye Seye se convierten en el nuevo objetivo a perseguir de la administración Trump Crédito: Eva Plevier | EFE

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Por  Evaristo Lara

Marco Rubio, secretario de Estado, dio a conocer una sanción dirigida a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y de Abdoulaye Seye, candidato a magistrado en dicho tribunal, esto al considerar que han politizado el tribunal independiente encargado de juzgar a personas acusadas de los crímenes más graves a nivel global.

“Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: AKANE, Tomoko, Países Bajos; fecha de nacimiento: 28 de junio de 1956; lugar de nacimiento: Aichi, Japón (…) SEYE, Abdoulaye, Países Bajos; fecha de nacimiento: 9 de mayo de 1967; lugar de nacimiento: Dakar, Senegal; nacionalidad: senegalesa”, indica parte de un comunicado.

Historia en desarrollo…

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