Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 18 agosto de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 18 agosto de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 18 de agosto de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
La Luna transitará Libra, tu signo complementario, poniendo en primer plano los temas de pareja. Tu alma gemela podrá brindarte mayores atenciones y sentirás que eres valorado dentro de la relación. Si aún estás soltero, frecuentar más gente te permitirá mostrar tu carisma.
Tauro
04/20 – 05/20
Aprovecharás para incorporar en tu agenda detalles de bienestar. Para optimizar tu rutina, aprende a delegar y distribuir tareas con tu familia. Si sientes la necesidad de renovar energías, una buena opción será embellecer los espacios que habitas a diario.
Géminis
05/21 – 06/20
Le mostrarás al mundo tus talentos naturales y, con tu encanto, cautivarás todas las miradas. Si quieres acercarte a la felicidad, dedica más tiempo a esa persona que amas. Usa el don de la palabra y exprésate con creatividad, disfrutando del juego y la belleza del instante presente.
Cáncer
06/21 – 07/20
Será una buena ocasión para invertir en emprendimientos inmobiliarios o acondicionar tu hogar con más lujos. La amabilidad y la comprensión mejorarán la relación con quienes conviven contigo. Da a tu familia aquello que necesita y reconoce el valor de esos vínculos que guardan historia.
Leo
07/21 – 08/21
Hoy te volverás más versátil y por momentos te sentirás como una mariposa o un ruiseñor de flor en flor. Te recomiendo buscar historias románticas o poesías que resuenen contigo y dedicarles un momento de lectura. Une tu corazón y tu mente por un puente de armonía y sincronía.
Virgo
08/22 – 09/22
Las lunaciones activarán los temas de dinero. Observa el panorama a tu alrededor y descubre quién puede ofrecerte una alianza que te permita ampliar tu espectro de ingresos. En la medida en que seas generoso con tu ser y tu espíritu, recibirás nuevas oportunidades prósperas.
Libra
09/23 – 10/22
La Luna en tu signo iluminará tu presencia y tus dones naturales. Tu encanto abrirá caminos, especialmente a través de amistades, grupos y personas que reconocerán tu valor. Una bendición de luz acompañará tus proyectos colectivos. Confía en tu estrella y comparte lo mejor de ti.
Escorpio
10/23 – 11/22
Después de un reconocimiento, la Luna te invitará al silencio y la reflexión. Será un momento para agradecer, limpiar energías y escuchar tu espíritu. Desde lo profesional puede llegar una nueva inspiración: lo que cultivas en lo invisible también prepara tus próximos triunfos.
Sagitario
11/23 – 12/20
Se abrirán caminos a través de amistades y nuevos círculos donde tu alegría será recibida. Tus creencias, estudios o búsquedas espirituales encenderán tu fuerza interior. Una persona o experiencia puede llegar como una señal del destino, guiándote hacia la expansión y proyección junto a otros.
Capricornio
12/21 – 01/19
La Luna iluminará tu desempeño profesional y tus metas, invitándote a actuar con equilibrio. El ascenso llegará mediante alianzas, recursos compartidos y personas que sabrán complementar tu esfuerzo. Usa tu poder con respeto: cuando trazas una buena estrategia el éxito profesional llega.
Acuario
01/20 – 02/18
Tu camino estará embellecido y sentirás que una brisa de entusiasmo te guía. Será momento para hacer conexiones con otras regiones, conocer culturas o vincularte con extranjeros. Recibir lo que otras personas tienen para darte estimulará tu crecimiento y sumará fuerza a tu despliegue.
Piscis
02/19 – 03/20
Hoy se activa una vibración que te llevará a sanar, especialmente si estás dispuesto a registrar cada uno de tus chacras y purificarlos mediante una limpieza. Seguir una rutina de curación será clave en este proceso de transformación, podrás utilizar aromas para acompañar tu renovación.