Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 18 agosto de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 18 de agosto de 2026.

03/21 – 04/19

La Luna transitará Libra, tu signo complementario, poniendo en primer plano los temas de pareja. Tu alma gemela podrá brindarte mayores atenciones y sentirás que eres valorado dentro de la relación. Si aún estás soltero, frecuentar más gente te permitirá mostrar tu carisma.

04/20 – 05/20

Aprovecharás para incorporar en tu agenda detalles de bienestar. Para optimizar tu rutina, aprende a delegar y distribuir tareas con tu familia. Si sientes la necesidad de renovar energías, una buena opción será embellecer los espacios que habitas a diario.

05/21 – 06/20

Le mostrarás al mundo tus talentos naturales y, con tu encanto, cautivarás todas las miradas. Si quieres acercarte a la felicidad, dedica más tiempo a esa persona que amas. Usa el don de la palabra y exprésate con creatividad, disfrutando del juego y la belleza del instante presente.

06/21 – 07/20

Será una buena ocasión para invertir en emprendimientos inmobiliarios o acondicionar tu hogar con más lujos. La amabilidad y la comprensión mejorarán la relación con quienes conviven contigo. Da a tu familia aquello que necesita y reconoce el valor de esos vínculos que guardan historia.

07/21 – 08/21

Hoy te volverás más versátil y por momentos te sentirás como una mariposa o un ruiseñor de flor en flor. Te recomiendo buscar historias románticas o poesías que resuenen contigo y dedicarles un momento de lectura. Une tu corazón y tu mente por un puente de armonía y sincronía.

08/22 – 09/22

Las lunaciones activarán los temas de dinero. Observa el panorama a tu alrededor y descubre quién puede ofrecerte una alianza que te permita ampliar tu espectro de ingresos. En la medida en que seas generoso con tu ser y tu espíritu, recibirás nuevas oportunidades prósperas.

09/23 – 10/22

La Luna en tu signo iluminará tu presencia y tus dones naturales. Tu encanto abrirá caminos, especialmente a través de amistades, grupos y personas que reconocerán tu valor. Una bendición de luz acompañará tus proyectos colectivos. Confía en tu estrella y comparte lo mejor de ti.

10/23 – 11/22

Después de un reconocimiento, la Luna te invitará al silencio y la reflexión. Será un momento para agradecer, limpiar energías y escuchar tu espíritu. Desde lo profesional puede llegar una nueva inspiración: lo que cultivas en lo invisible también prepara tus próximos triunfos.

11/23 – 12/20

Se abrirán caminos a través de amistades y nuevos círculos donde tu alegría será recibida. Tus creencias, estudios o búsquedas espirituales encenderán tu fuerza interior. Una persona o experiencia puede llegar como una señal del destino, guiándote hacia la expansión y proyección junto a otros.

12/21 – 01/19

La Luna iluminará tu desempeño profesional y tus metas, invitándote a actuar con equilibrio. El ascenso llegará mediante alianzas, recursos compartidos y personas que sabrán complementar tu esfuerzo. Usa tu poder con respeto: cuando trazas una buena estrategia el éxito profesional llega.

01/20 – 02/18

Tu camino estará embellecido y sentirás que una brisa de entusiasmo te guía. Será momento para hacer conexiones con otras regiones, conocer culturas o vincularte con extranjeros. Recibir lo que otras personas tienen para darte estimulará tu crecimiento y sumará fuerza a tu despliegue.

02/19 – 03/20

Hoy se activa una vibración que te llevará a sanar, especialmente si estás dispuesto a registrar cada uno de tus chacras y purificarlos mediante una limpieza. Seguir una rutina de curación será clave en este proceso de transformación, podrás utilizar aromas para acompañar tu renovación.