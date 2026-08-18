Horóscopo de hoy para Capricornio del 18 agosto de 2026

La Luna iluminará tu desempeño profesional y tus metas, invitándote a actuar con equilibrio. El ascenso llegará mediante alianzas, recursos compartidos y personas que sabrán complementar tu esfuerzo. Usa tu poder con respeto: cuando trazas una buena estrategia el éxito profesional llega.

Horóscopo de amor para Capricornio Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.