Horóscopo de hoy para Escorpio del 18 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 18 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Después de un reconocimiento, la Luna te invitará al silencio y la reflexión. Será un momento para agradecer, limpiar energías y escuchar tu espíritu. Desde lo profesional puede llegar una nueva inspiración: lo que cultivas en lo invisible también prepara tus próximos triunfos.

Horóscopo de amor para Escorpio

Tu vida romántica es turbulenta y llena de malos entendidos. Se cuidadoso al dar opiniones, no todo el mundo aprecia tu acercamiento directo. Ellos pueden malentender tus comentarios creyendo que son arrogantes y egoístas. Mantenerte calmado y objetivo cuando hagas reclamos y trates de culpar a alguien.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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