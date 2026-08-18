Irán afirma que Ormuz seguirá cerrado si Estados Unidos no responde a sus exigencias

El estrecho de Ormuz permanecerá bloqueado por el régimen de Irán hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos del protocolo de acuerdo firmado en junio, dijo el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, este martes.

Esta vía marítima estratégica, bloqueada por Teherán, “no se abrirá hasta que se implementen los compromisos estadounidenses estipulados en el protocolo de acuerdo(…)”, declaró Qalibaf, quien también es presidente del Parlamento.

En un discurso transmitido por la televisión estatal, Qalibaf citó como condiciones “el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), la descongelación de los activos (iraníes), el levantamiento del embargo petrolero”, así como “el fin de las operaciones militares en todos los frentes”.

Ormuz, especial punto de disputa en la guerra

La guerra entre el régimen islámico de Irán y Estados Unidos estalló el 28 de febrero con ataques estadounidenses-israelíes que desencadenaron un conflicto regional. Aunque Washington y Teherán firmaron una tregua en abril, persisten los enfrentamientos esporádicos y la tensión, especialmente en Ormuz y sus alrededores.

Irán mantiene el control del estrecho desde el inicio del conflicto, una vía marítima vital para la energía mundial, y exige a los buques solicitar permiso de paso y pagar tarifas por servicios de tránsito, una medida a la que se oponen Estados Unidos y países de la región.

Irán y Omán, en la otra orilla del estrecho, llevan semanas debatiendo el futuro de la navegación a través del Ormuz. Según Teherán, las coordenadas geográficas de la ruta por las que se permitirá la navegación ya han sido acordadas entre ambos.