La indignación por el daño ambiental que causó un hombre con su camioneta en un ecosistema en Argentina

La recuperación natural de la llanura de Pampa del Leoncito podría tardar años.

El área protegida del norte argentino, ubicada a 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, quedó gravemente dañada luego de que un conductor ingresara con su camioneta 4×4, infringiendo la prohibición de circulación.

El vehículo recorrió aproximadamente 1,5 kilómetros antes de quedar atrapado en el lugar.

La Pampa del Leoncito, también llamada Barreal Blanco, está en el departamento de Calingasta, en el suroeste de la provincia de San Juan.

Los hechos ocurrieron el sábado 8 de agosto, pasadas las 20:00 hora local.

Tras visitar la zona, el alcalde de Calingasta, Sebastián Carbajal, expresó su indignación y afirmó que el daño ambiental podría demorar hasta 100 años en revertirse.

En un video que publicó en redes sociales, la autoridad dio cuenta de los profundos surcos que dejó el conductor, identificado como Agustín Añó, de 46 años.

“Fíjense el surco, el daño que hizo”, dijo la autoridad. “Lamentablemente esto es un daño inconmensurable a este patrimonio”, agregó.

Según medios locales, Añó habría ingresado con el vehículo hasta que este quedó encajado. Al intentar salir, retrocedió varios metros, lo que provocó aún más daño en el terreno.

Al no poder mover el vehículo, el conductor habría sacado una moto que tenía en el pick up de su camioneta para trasladarse fuera del lugar.

La Pampa del Leoncito es una amplia planicie blanquecina, que corresponde al lecho de un antiguo lago que se secó hace miles de años.

La zona atrae al turismo por los paisajes excepcionales de la cordillera de los Andes que ofrece y sus condiciones privilegiadas para la observación astronómica.

BBC Mundo se puso en contacto con las autoridades de la localidad, que en respuesta enviaron las imágenes que acompañan este artículo.

Municipalidad de Calingasta:

“Alegó que tuvo un imprevisto por el anochecer y el agua”

El caso generó indignación entre los lugareños y las autoridades han pedido a la justicia aplicar sanciones en contra de Añó, quien es médico de profesión.

El conductor tuvo que presentarse ante un juzgado el martes 11 de agosto, luego de que el municipio se querelló.

En ese contexto, el hombre de 46 años afirmó que desconocía las restricciones de acceso a la planicie, aludiendo a una ausencia de señalización.

De acuerdo con medios locales, su defensa también habría sostenido que las condiciones del terreno, donde había acumulaciones de agua, lo tomaron por sorpresa.

Asimismo, habría apuntado a la oscuridad como un factor que incidió en su conducta.

“Alegó que tuvo un imprevisto por el anochecer y el agua. Pero no es difícil darse cuenta y además es conocedor de la zona. Él la atravesó cerca de las 20 horas del sábado”, explicó el juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, que indaga el incidente.

El jurista ordenó que el vehículo no sea retirado del lugar para evitar dañar aún más el terreno.

“Respecto de la camioneta, yo dispuse que se quede en el mismo lugar en el que está porque es una planicie arcillosa, con la situación de que está llena de agua por las nevadas y las lluvias. Entonces, al ingresar la camioneta se ha enterrado alrededor de unos 25 centímetros y cualquier maniobra que hagan para tratar de extraerla genera un tipo de succión por parte de la superficie”, explicó el juez, citado por Infobae.

“Cualquier herramienta que intenten utilizar corre riesgo de quedarse enterrada y generar otro daño aún más grave”, enfatizó.

Troche solicitó la intervención de la Dirección de Patrimonio para que evalúen “la existencia del daño, la gravedad del mismo y las condiciones o las posibilidades de extracción”.

Las autoridades han confirmado que el acceso a la zona permanecerá restringido al menos hasta finales de agosto.

BBC:

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