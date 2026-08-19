Buscan a una mujer tras el hallazgo del cuerpo de su esposo, un policía veterano, en su casa en Massachusetts

Una intensa búsqueda se desplegó en Worcester, Massachusetts, luego de que un agente de policía fuera encontrado muerto dentro de su vivienda y las autoridades identificaran a su esposa, Karen Solomon, de 58 años, como la persona que intentan localizar.

El Departamento de Policía de Worcester informó que Solomon es buscada en relación con la muerte de un hombre en su residencia. Posteriormente, organizaciones policiales identificaron a la víctima como Kurt Solomon, de 57 años, un veterano con 31 años de servicio en el cuerpo policial de la ciudad.

Las autoridades emitieron una alerta en la que describieron a Karen Solomon como una mujer blanca, de cabello castaño oscuro y ojos marrones. La última vez que fue vista llevaba pantalones cortos de pijama y una camiseta sin mangas y caminaba hacia Westcott Street.

La Policía de Worcester advirtió que existe preocupación de que pueda estar armada.

“Por favor, contacte al Departamento de Policía de Worcester al 508-799-8606 o al 911 si la ve”, señalaron las autoridades en su llamado a la comunidad.

La Policía también pidió a los ciudadanos no aproximarse a Solomon y comunicarse inmediatamente con las autoridades si tienen información sobre su paradero.

La muerte del policía es investigada como un incidente doméstico

Las autoridades no han revelado públicamente cómo murió Kurt Solomon.

El fiscal de distrito del condado de Worcester, Joseph Early, describió el caso como un incidente doméstico, aunque evitó ofrecer detalles sobre las circunstancias de la muerte durante una conferencia de prensa.

La investigación permanece activa mientras varias agencias participan en la búsqueda de Karen Solomon.

Entre las instituciones que colaboran en el operativo se encuentran la Policía Estatal de Massachusetts, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Reportes locales indicaron que agentes también buscaron en zonas boscosas y en los alrededores de un embalse ubicado a menos de una milla de la vivienda.

Durante las labores, oficiales fueron vistos inspeccionando el agua desde una embarcación y revisando una pequeña isla. El operativo fue suspendido durante la noche del martes y estaba previsto que continuara el miércoles.

La Policía Estatal de Massachusetts también habría utilizado un helicóptero para apoyar la búsqueda, mientras un equipo especial de respuesta de emergencia se incorporó al operativo.

Kurt Solomon tenía más de tres décadas de servicio

La muerte del agente generó una reacción dentro de la comunidad policial de Massachusetts.

La New England Police Benevolent Association (NEPBA) confirmó que Kurt Solomon había trabajado durante 31 años en el Departamento de Policía de Worcester y lo recordó como un funcionario respetado por sus compañeros.

“Officer Solomon dedicated more than three decades of his life to serving the City of Worcester”, señaló la organización en un comunicado.

La asociación agregó que durante su carrera se ganó el respeto de quienes trabajaron junto a él y que era considerado un agente “increíblemente confiable”, además de un colega y amigo.

Solomon dejó dos hijos, Niklas y Brandon; a su madre, Shirley; y a sus hermanos Karl y Eric.

“La pérdida se siente profundamente en el Departamento de Policía de Worcester, NEPBA Local 911 y toda nuestra Asociación”, expresó la organización.

La mujer buscada también trabajaba en apoyo a policías

El caso adquirió una dimensión particular debido a la trayectoria de Karen Solomon vinculada con los cuerpos de seguridad y el bienestar de los agentes.

Solomon fue cofundadora de First H.E.L.P., una organización dedicada a conectar a miembros de los servicios de emergencia que enfrentan dificultades mentales, físicas o económicas con recursos de ayuda.

La organización confirmó la muerte del agente y señaló que su principal preocupación estaba puesta en Kurt Solomon, su familia, sus compañeros y toda la comunidad policial de Worcester.

“Extendemos nuestras más profundas condolencias a todos los afectados por esta tragedia”, expresó First H.E.L.P.

La institución también indicó que continuaría con su misión de apoyar a las familias de los primeros respondedores y a las comunidades de servicios de emergencia.

First H.E.L.P. aclaró que, debido a que la investigación continúa activa, no ofrecería comentarios adicionales sobre las circunstancias específicas del caso.

Solomon había hablado públicamente sobre la labor policial

La relación de Karen Solomon con el mundo policial no era reciente.

En una entrevista concedida en 2016 a WBZ-TV, había explicado que decidió escribir “Hearts Beneath The Badge” después de que su hijo regresara de la escuela y le preguntara por qué alguien le había dicho que los policías “matan personas sin razón”.

Solomon explicó entonces que quería mostrar el lado humano de los agentes y destacar acciones que, según ella, muchas veces no reciben atención pública: desde comprar comida para personas necesitadas hasta salvar vidas y ponerse en peligro para proteger a otros.

Posteriormente escribió “The Price They Pay”, un trabajo centrado en aspectos más difíciles de la labor policial, incluidos el dolor y la ansiedad que pueden experimentar los agentes.

También impulsó First H.E.L.P. después de conversar con numerosos miembros de las fuerzas de seguridad y detectar que algunos desconocían dónde encontrar asistencia o temían pedir ayuda.

Vecinos expresaron sorpresa por la muerte del agente

La noticia causó conmoción entre residentes del vecindario donde vivía la pareja.

Un vecino consultado por medios locales describió a Kurt Solomon como un “tipo increíble” y señaló que lo veía con frecuencia caminando por la zona.

Mientras tanto, la vivienda permanece bajo investigación y acordonada por las autoridades.

La investigación deberá determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y las circunstancias exactas de la muerte de Kurt Solomon.

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