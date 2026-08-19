Donald Trump llama “traidor repugnante” al demócrata Alex Vindman, aspirante a senador

El presidente Donald Trump definió al demócrata Alex Vindman, aspirante a senador, como un “traidor repugnante” y confesó alegrarse de su derrota en las primarias de su partido efectuadas en Florida.

Luego de la victoria de Angie Nixon frente al exdirector de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) por más de 12 puntos, el magnate neoyorquino recurrió a la plataforma Truth Social para despotricar en contra del aspirante vencido.

“La derrota más gratificante de anoche fue la de un auténtico traidor despreciable, Alexander Vindman, ante una lunática de la izquierda radical, que no puede hablar ni pensar correctamente”, escribió.

El teniente coronel retirado del ejército cobró notoriedad en 2019, cuando fungió como testigo en la investigación de juicio político en contra de Trump al involucrarlo en un escándalo con Ucrania.

Al rendir testimonio, el militar nacido en Ucrania habló sobre una llamada sostenida entre el presidente Donald Trump y su homólogo Volodymyr Zelenski, donde presuntamente el republicano le pidió investigar a un rival político estadounidense (Joe Biden) a cambio de apoyo militar y diplomático.

Dicha acción le pareció inapropiada y hasta abusiva a Vindman y por ello optó por reportarla a los abogados del Consejo de Seguridad Nacional, lo cual perjudicó a la imagen de Trump.

No obstante, el Senado absolvió al mandatario estadounidense en el primero de los dos juicios políticos en su contra supervisados por la cámara alta.

Alex Vindman nunca supuso volverse a encontrar en su camino con Donald Trump y menos otra vez al frente de la Casa Blanca. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

“Si recuerdan, Vindman fue quien mintió sobre mi ‘llamada perfecta’ con el presidente Zelenskyy de Ucrania, solo para descubrir que la conversación fue grabada de forma rutinaria y demostró que yo tenía toda la razón (¡Completamente inocente!)”, expresó el conservador de 80 años en su mensaje compartido.

El descalabro de Alexander Vindman le resulta hasta cierto punto placentero a Trump, pues sostiene que Angie Nixon no representa ninguna amenaza para la senadora republicana Ashley Moody en quien confió la misión de ganar el escaño antes ocupado por Marco Rubio, lo cual fortalecería el poder del Partido Republicano en los comicios a efectuarse en noviembre.

Hasta el momento, los resultados de algunas encuestas apuntan a que la popularidad de Trump va en retroceso y eso perjudicará a su partido, pues lo proyectan perdiendo el control del Senado.

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