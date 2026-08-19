Horóscopo de hoy para Leo del 19 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 19 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna te invita a sumergirte en el ámbito del hogar y la familia. No se trata de imponer tu voluntad ni tus opiniones, sino de entregarte con compromiso y abrir espacio para sanar y regenerar esos vínculos íntimos que en el pasado atravesaron algunas heridas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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