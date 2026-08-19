Horóscopo de hoy para Leo del 19 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 19 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

La Luna te invita a sumergirte en el ámbito del hogar y la familia. No se trata de imponer tu voluntad ni tus opiniones, sino de entregarte con compromiso y abrir espacio para sanar y regenerar esos vínculos íntimos que en el pasado atravesaron algunas heridas.

Horóscopo de amor para Leo

Si eres incapaz de concéntrate en tus propios proyectos, mejor piensa en hacer algo especial para alguien. Primero considera quienes la persona a la que estas más cercana y exactamente que puedes hacer por ella. Usando tu imaginación puedes crear conscientemente una sorpresa que será cálidamente apreciada por la persona que quieres.

Horóscopo de dinero para Leo

Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Leo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending