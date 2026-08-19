Horóscopo de hoy para Tauro del 19 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 19 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

El cielo de hoy pone el foco en tus vínculos sentimentales. Es hora de soltar viejos fantasmas y dejar atrás ideas que amenazan tus relaciones. Si estás soltero, anímate a renovar el catálogo. Un encuentro profundo te espera si recibes con el alma lo que el otro viene a ofrecerte.

Horóscopo de amor para Tauro

La serenidad que normalmente muestras desafortunadamente esta alterada por enojos emocionales que resultan entre tú y las personas cercanas a ti. Tiendes a sacar tu frustración en las personas que más te importan. La tentación para un encuentro romántico con una persona nueva es poco probable que funcione como tú lo esperas.

Horóscopo de dinero para Tauro

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraTauro

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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