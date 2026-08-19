Horóscopo de hoy para Virgo del 19 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 19 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Aprovecha esta fase lunar para reconocer quién está contigo en las buenas y en las malas. No pierdas tiempo con quienes solo ofrecen promesas o ilusiones, como espejismos en el desierto. Comparte tu verdad con quien realmente se compromete y camina a tu lado.

Horóscopo de amor para Virgo

Tu vida amorosa mejora y puedes mostrar a los demás que eres capaz de mostrar afecto así como de mostrar un atractivo que encuentran difícil de resistir. Si soltero, tu acercamiento en calma y serenidad impresiona a la gente que conoces y alientan y aceptan tu manera confiada de coquetear abiertamente con ellos.

Horóscopo de dinero para Virgo

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraVirgo

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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