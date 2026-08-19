La Biblioteca del Condado de Los Ángeles celebra 50 años de preservación de la historia y la cultura chicana

La Biblioteca del Condado de Los Ángeles celebró el fin de semana el 50.º aniversario del Centro de Recursos Chicanos de la Biblioteca del Este de Los Ángeles, con un evento titulado “Latinidad LA: 50 años de cultura, comunidad y legado chicano”. Un evento gratuito que incluyó narraciones comunitarias, actividades familiares y una conversación sobre el futuro de los latinos.

Durante medio siglo, el Centro de Recursos Chicanos de la Biblioteca del Este de Los Ángeles ha contribuido a preservar la historia, la cultura y las voces de la comunidad chicana.

“El Centro de Recursos Chicanos se creó para que nuestras comunidades pudieran ver representadas y preservadas sus historias, experiencias y contribuciones”, dijo la Dra. Skye Patrick, bibliotecaria del condado y directora de la Biblioteca del Condado de Los Ángeles. “Cincuenta años después, el centro sigue siendo un lugar fundamental para la investigación, el descubrimiento y la conexión. Esta celebración rinde homenaje a todas las personas que ayudaron a construir su legado, al tiempo que reafirma nuestro compromiso de mantener estas historias accesibles para las generaciones futuras”.

Desde 1976, cuando la bibliotecaria Elizabeth Martínez creó el centro ante la falta de representación latina, este se ha convertido en uno de los pocos centros de su tipo en la zona, contribuyendo a mantener vivas la cultura y las historias latinas de la ciudad.

Ese sábado, la primera parte del evento comenzó con una sesión en la que los miembros de la comunidad pudieron tomar el micrófono para recitar poemas, contar historias y compartir reflexiones personales sobre sus vidas en Los Ángeles o sobre su latinidad.

Algunos compartieron poemas de sus autores chicanos favoritos, y otros simplemente subieron al micrófono para expresar su agradecimiento al centro, que cuenta con libros tanto en español como en inglés, así como con material de archivo como periódicos, arte y fotografías del movimiento chicano en el este de Los Ángeles.

Miembros de la comunidad disfrutaron del centro chicano que celebró este último sábado 50 años de operación. Crédito: Janette Villafana

Una foto de las manifestaciones de los 70 en Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana

Christian Ortiz lee un poema en español y inglés en el evento del sábado. Crédito: Janette Villafana

Un centro que conecta el pasado al presente

Samantha Nieves, quien ayudó con el evento ese día, era una de esas personas que se sentían súper conectadas y agradecidas con el centro. Ella recuerda muy bien cómo recorría los pasillos de la biblioteca pública del este de Los Ángeles cuando era solo una niña, observando con curiosidad cada rincón, cada libro y cada cuarto. Así fue como llegó a encontrar el Centro de Recursos Chicanos en la biblioteca, un cuarto que la intimidaba al principio pero que cambió su vida al descubrirlo.

“Crecí en esta biblioteca; mi mamá trabajó aquí durante más de 20 años, así que este lugar fue mi niñera”, dijo Nieves. “Recuerdo que esta sala me parecía espeluznante y oscura. Pero se convirtió en una de las mayores fuentes de luz en mi vida; una vez que descubrí este espacio como un lugar de luz, de empoderamiento y de motivación, ya no pude salir de aquí”.

Dijo que la meta de la primera sesión del día era simplemente estar en comunidad e impulsar y activar el centro. Que la gente que atendió, de diversas edades, recorriera el centro y viera todos los artículos que forman parte de su historia. No solo eso, pero que también tomen la sesión de poemas como un momento para procesar cualquier sentimiento que estén cargando.

“Estamos convirtiendo este espacio como si fuera nuestra sala en casa. Estamos abriendo el micrófono para dar rienda suelta a cualquier dolor que estemos sintiendo aquí en la comunidad y más allá”, dijo Nieves. “Especialmente cuando tiene que ver con las redadas migratorias y todo el dolor que estamos sintiendo, esto es para unirnos y empoderarnos mutuamente”.

La biblioteca pública cuenta actualmente con cuatro centros culturales diferentes, entre los que se incluyen el Centro de Recursos Chicanos, ubicado en la Biblioteca del Este de Los Ángeles; el Centro de Recursos para los Indígenas Americanos, ubicado en la Biblioteca de Huntington Park; el Centro de Recursos de Asia-Pacífico, ubicado en la Biblioteca de Rosemead; y el Centro de Recursos Afroamericanos, ubicado en la Biblioteca A. C. Bilbrew.

“Creo que es muy importante dar vida a estos espacios porque nos ofrecen estrategias y nos permiten volver a nuestras historias para ayudarnos a navegar hacia el futuro”, dijo. “Animo a todos a que tomen un libro, consulten un archivo y reflexionen sobre cómo se relaciona con el mundo de hoy”.

Samantha Nieves posa para una foto en la biblioteca pública del este de Los Ángeles.

Crédito: Janette Villafana

Miembros de la comunidad observan artículos de historia chicana en la biblioteca del este de Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana

Una participante del evento escucha atentamente mientras una persona recita su poema. Crédito: Janette Villafana

La importancia de la documentación de historias y cultura

Rosa Peña, quien también participó en la sesión de poemas del evento, se conmovió al ver a la multitud que tenía frente a ella en el Centro Chicano. Varias generaciones la miraban fijamente y escuchaban con atención cada historia que ella y los demás contaban.

Al dirigirse a la multitud, enfatizó la importancia de preservar la cultura latina e instó a las personas a conocer su historia y a comenzar a documentarla por sus propios medios.

“No solo estamos mirando hacia atrás; nos estamos arraigando en las raíces que dieron forma al idioma, a la tradición y al latido de la cultura que sigue resonando a través de las generaciones”, dijo Peña, conteniendo las lágrimas. “Ahora más que nunca, es muy importante mantener viva nuestra cultura en todos los medios, especialmente cuando tantos otros están tratando de dañarla y borrarla”.

Otra miembro de la comunidad presente en el evento recitó un poema escrito por su sobrina. El poema hablaba de los pueblos indígenas de este país y de cómo fueron despojados de sus tradiciones, separados de sus familias y torturados. Establecía un vínculo con las redadas actuales del ICE y con la forma en que la comunidad latina está siendo perseguida y separada de sus familias.

Aunque su sobrina no estaba presente, sus palabras conmovieron a la multitud; muchos asintieron al terminar de recitar el poema.

“Cargo este poema conmigo porque te llega al corazón; te llega a la memoria genética”, dijo. “Tenemos la responsabilidad de transmitir nuestra cultura, y ahí es donde entra en juego el centro cultural, porque contamos con documentación. Durante demasiado tiempo, solo contábamos con la historia oral, pero ahora tenemos fotos, recortes de periódico, videos, poemas como este, y todo eso es muy importante, especialmente para las futuras generaciones”.

Daniel Hernández presenta a Adolfo Guzmán-López; a la periodista, autora y realizadora de documentales, Patricia Nazario; y al escritor, productor y comentarista cultural, Erick Galindo. Crédito: Janette Villafana

El evento no solo contó con una sesión de poesía; la comunidad también pudo hojear fotos y artículos antiguos que abordaban las huelgas estudiantiles y la trágica muerte del periodista Rubén Salazar. El evento también incluyó una conversación con los narradores de hoy: Adolfo Guzmán-López; la periodista multimedia, autora y realizadora de documentales, Patricia Nazario; y el escritor, productor y comentarista cultural, Erick Galindo. Hablaron sobre cómo el pasado ha moldeado la narrativa latina y sobre cómo podría ser su futuro en Los Ángeles y más allá. Para los más pequeños, el evento contó con una hora de cuento bilingüe para niños y con actividades artísticas y de manualidades para toda la familia.

“Ver a los miembros de la comunidad reunirse para interactuar entre sí y compartir sus propias palabras es hermoso y, más importante, de lo que uno podría imaginar”, comentó Peña. “El Centro de Recursos Chicanos es tan importante porque brinda una comprensión más profunda de la historia, la cultura y la identidad chicana y mexicoamericana”.