Arturo O’Farrill trae su orgullo latino al Segerstrom

Arturo O’Farrill es una de la figuras más relevantes del mundo del jazz latino, y ahora está a punto de hacer historia porque, para celebrar sus 40 años de existencia, el Segerstrom Center for the Arts de Costa Mesa, lanzó su primer programa de residencia artística con este compositor, pianista y director de orquesta.

“Para mí, todo lo que hago es como un ‘playground'”, dijo el músico. “Y el Segerstrom es un tremendo ‘playground’, solo que voy a jugar con niños que son más viejos que estos que estoy enseñado, pero seguro que vamos a tener la misma alegría, el mismo taller de felicidad”.

El día de la entrevista, O’Farrill se encontraba en Brooklyn, un sector de Nueva York donde predomina la comunidad latina. Ahí, cada martes, religiosamente, se reúne con un grupo de niños a los que les enseña música de una manera que parece más un juego que una clase.

Le pide a cada niño que escriba palabras sin sentido en una hoja y luego hacen canciones con esa palabras. O’Farrill y su grupo de músicos hacen el acompañamiento y de ahí salen canciones improvisadas.

“Es un tesoro de mi vida” dijo. “Te digo la verdad, es un tesoro de mi vida”.

Nadie pensaría que este artista, con tantos viajes durante el año por el mundo, tantos premios y reconocimientos internacionales y encima de eso maestro en universidades, reserva un fragmento de cada martes para reunirse con chicos que es muy probable que no dimensionen que tienen frente a ellos a uno de los genios del jazz más respetados de la actualidad.

Pero esa es la naturaleza de este artista nacido y criado en los primeros años de su vida en Ciudad de México, hijo de padre cubano y de madre mexicana.

Serie de Jazz 2026–27

Ahora, como artista residente del Segerstrom, junto con su Afro Latin Jazz Orchestra, debutará el 19 de septiembre en la sala de conciertos Renée and Henry Segerstrom con un concierto que inaugura tanto la Serie de Jazz 2026–27 de ese centro como la nueva ¡Viva! The Spenuzza Series, que celebran la riqueza, la influencia y la evolución continua de las tradiciones artísticas hispanas y latinas.

Que lo hayan elegido a él para estrenar esta serie “quiere decir mucho”, dijo. “Eso quiere decir que la gente está entendiendo que vamos a traer algo muy bello para el público”.

El artista participará en tres shows durante la temporada 2026-27. Su concierto inaugural del 19 de septiembre llevará al Segerstrom ritmos afrocubanos, jazz contemporáneo, arreglos para big band y a la reconocida Afro Latin Jazz Orchestra.

La programación de esta nueva iniciativa también abarca danza, teatro, jazz, experiencias para toda la familia y actividades educativas, con lo que busca reflejar la vitalidad cultural del condado de Orange y al mismo tiempo amplificar la influencia de las tradiciones artísticas hispanas y latinas.

El programa reunirá a otros artistas de renombre internacional, tendrá colaboraciones comunitarias, programas estudiantiles y espectáculos que fusionarán diversos géneros. La intención, indica un comunicado del Segerstrom, es cautivar a públicos de todas las edades y resaltar las múltiples tradiciones artísticas que dan forma a la expresión cultural hispana y latina.

“Estos programas constituyen una plataforma en constante crecimiento para las voces artísticas hispanas y latinas en el Centro”, agrega el comunicado.

Es por eso que esta invitación es para O’Farrill “uno de los más grandes regalo de mi vida, de ser el primer artista latino en residencia”.

Entre otros planes que tiene el músico para el centro es la presentación de “The Lowrider Symphony”, una pieza que él compuso y que “dedico a mi gente del sur de California”, a los chicanos que han desarrollado la cultura del lowrider en estados como California, Nuevo México, Texas y Arizona.

“Yo nací en México”, dijo. “Por eso es importante para mí conocer esas raíces”.

Dice que también hablará del tema de la equidad, la diversidad y la inclusión y del célebre trompetista y percusionista Jerry González, fallecido en 2018. Hará un homenaje a su disco “Rumba para Monk”.

“Voy a celebrar lo más que puedo mi cultura”, dijo, “Porque me da orgullo saber que mi gente vive fuerte, llena de alegría, llena de cultura, llena de su propia identidad”.

Más informes sobre el programa en www.scfta.org.