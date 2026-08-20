Clima de hoy en Houston para este jueves 20 de agosto

El clima en Houston, Texas, para este jueves 20 de agosto contarásin apenas nubosidad. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 100 grados Fahrenheit (38ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 3 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 109ºF (43ºC) de máxima y 109ºF (43ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:52 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:57 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Pero también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. Para ser concretos, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que termina condicionando nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser perjudicial para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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