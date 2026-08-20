Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 20 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 20 de agosto de 2026 cerró con un valor de intercambio de 16.95 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.65 y 16.65 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un precio de 16.95 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.81 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su cotización está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no registró cambios tendencia en su cotización de hoy. Tras permanecer la jornada previa al alza, hoy cotizó a 446.3 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y cotizó al cierre a 58.82 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 16.95 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.81 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 446.3 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.82 PESOS DOMINICANOS

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