EE.UU. sanciona a una red de cocaína con sede en Ecuador vinculada a cárteles mexicanos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer que sancionó a una red de tráfico de cocaína con sede en Ecuador y vinculada con cárteles mexicanos.

“Las medidas adoptadas hoy exponen y desarticulan la creciente convergencia entre las organizaciones terroristas más violentas de Ecuador y los principales cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), los cuales han acelerado el flujo de cocaína hacia Estados Unidos”, señala un comunicado.

De acuerdo con el organismo estadounidense precisó que se logró detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos de una banda compuesta por 15 personas e identificó 10 embarcaciones pesqueras radicadas en ese país como bienes bloqueados.

Decomiso de cocaína. Crédito: AP

“La red objeto de estas sanciones también mantiene vínculos con dos organizaciones terroristas radicadas en Ecuador —Los Choneros y Los Lobos—, que el Departamento de Estado designó como FTO en septiembre de 2025. Estas operaciones de tráfico generan miles de millones de dólares anuales para los cárteles responsables de una parte significativa de las drogas letales que llegan a nuestras comunidades”, menciona.

El gobierno de la administración de Donald Trump asegura que seguirá utilizando todos sus recursos para “desmantelar los cárteles que se lucran a costa de vidas estadounidenses”.

“La medida de hoy se adopta en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que aborda la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de la E.O. 13224 (en su versión modificada), dirigida contra terroristas y sus colaboradores”, concluye el comunicado.