EE.UU. y Canadá anuncian estar cerca de un acuerdo comercial

Estados Unidos y Canadá anunciaron que están cerca de finalizar un amplio acuerdo comercial, luego de que el presidente Donald Trump suspendiera por tres días una nueva ronda de aranceles a productos canadienses.

Trump había amenazado con imponer desde el miércoles nuevos aranceles del 50% a una serie de productos canadienses, pero ambas partes alcanzaron un acuerdo horas antes de que venciera el plazo a la medianoche.

“Hemos llegado a un acuerdo con Canadá“, declaró Trump a periodistas en Washington, aunque precisó que aún está “sujeto a la finalización de documentos”.

El primer ministro canadiense Mark Carney se mostró más cauteloso y dijo en redes sociales que Ottawa y Washington “están avanzando hacia un acuerdo”.

Carney felicitó a su ministro de Comercio Dominic LeBlanc y al enviado comercial de Trump, Jamieson Greer, por el “progreso significativo” en las negociaciones.

LeBlanc refirió que se reunió nuevamente con Greer en Washington el miércoles y que las partes estaban “trabajando de forma colaborativa hacia un acuerdo definitivo”, según un mensaje en las redes.

Detalles de posible acuerdo siguen sin estar claros

Los aranceles previstos por Trump afectan alrededor del 5.5% de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos, por un valor de unos 20,000 millones de dólares, según estimaciones de Oxford Economics.

Se aplicarían a productos tan diversos como el vino, los bastones de hockey o incluso el cemento.

Trump afirmó el miércoles que el acuerdo beneficiaría a los agricultores estadounidenses, que se han quejado del acceso restringido a los mercados canadienses.

Carney sostuvo que el acuerdo asegura “las mejores condiciones en cada uno de los sectores estratégicos más importantes de Canadá y (proporciona) una mayor certidumbre sobre nuestra futura relación comercial”.

Los aranceles de Trump sobre automóviles, acero, aluminio y productos forestales han perjudicado la economía de Canadá. Aliviar esos gravámenes ha sido una prioridad para Ottawa durante semanas de negociaciones.