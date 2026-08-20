Fuerza Migrante lanza red de apoyo para mexicanos en Estados Unidos

Frente a un escenario migratorio cada vez más hostil que tiene en la incertidumbre a miles de familias en Estados Unidos, la prevención ha dejado de ser un lujo para convertirse en un acto de resistencia. Bajo esta premisa surge TodosM, una plataforma digital impulsada por la organización Fuerza Migrante que busca transformar la vulnerabilidad en certeza: pasar de la reacción tardía cuando la crisis ya ocurrió, al blindaje comunitario mediante información, orientación y herramientas de protección anticipadas.

En una conferencia presentada en el restaurante La Guelaguetza en el centro de Los Ángeles, los directivos de Fuerza Migrante explicaron que, más que una aplicación, Todos M es un puente binacional que incluye a organizaciones, líderes locales y especialistas para ofrecer una red integral de respaldo a ambos lados de la frontera.

Los servicios esenciales que brinda la red

Salud sin fronteras: Telemedicina con médicos mexicanos acreditados que entienden el contexto cultural y el idioma de la comunidad, abarcando medicina general, psicología, nutrición y odontología.

Telemedicina con médicos mexicanos acreditados que entienden el contexto cultural y el idioma de la comunidad, abarcando medicina general, psicología, nutrición y odontología. Orientación legal certera: Asesoría jurídica inicial gratuita y canalización con abogados para trámites en México a costos controlados, protegiendo el estatus, patrimonio y tranquilidad familiar ante decisiones críticas.

Asesoría jurídica inicial gratuita y canalización con abogados para trámites en México a costos controlados, protegiendo el estatus, patrimonio y tranquilidad familiar ante decisiones críticas. Acompañamiento en momentos difíciles: Programas de asistencia funeraria y repatriación a México y Latinoamérica, diseñados para evitar que las familias enfrenten solas y en desamparo financiero la pérdida de un ser querido. Inclusión financiera y patrimonio: Herramientas para el envío y administración de remesas, sumadas a mecanismos seguros para proteger los ahorros e inversiones construidos tras años de trabajo. Conectividad familiar: A través de TodosM Telefonía, se facilita el acceso a telefonía móvil e internet, manteniendo unidas a las familias en zonas de alta intensidad migratoria.



Tecnología con rostro humano

El verdadero motor de TodosM, se dijo en la conferencia, no reside únicamente en su software, sino en su tejido territorial. El proyecto se consolidó en Los Ángeles con la participación de más de 60 líderes comunitarios de estados como Texas, Florida, Nueva York, Nevada y California, además de alianzas estratégicas iniciales con estados receptores como Jalisco, Morelos y Querétaro.

Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante aseguró:

“No estamos creando otra página de internet; estamos construyendo una red de atención. La tecnología es la herramienta, pero quienes harán posible que los servicios lleguen a las familias son las organizaciones y los líderes que llevan años trabajando en sus comunidades.”

Por su parte, Jaime Lucero, presidente y fundador de Fuerza Migrante, enfatizó la urgencia de cambiar la estrategia: “Durante muchos años nuestra comunidad ha aprendido a reaccionar frente a las emergencias. Hoy necesitamos dar un paso adicional: prevenir. Las políticas migratorias pueden cambiar, pero nuestra capacidad de organizarnos no puede depender de quién gobierne.”

Durante la conferencia también se indicó que el Centro de Atención de TodosM funcionará como un punto de enlace entre la comunidad, las organizaciones y las instituciones en México y Estados Unidos. Estará conectado con autoridades municipales, estatales y federales para acercar información, programas y servicios que estas instancias ofrecen a sus connacionales.

A su vez, cada organización mexicana en Estados Unidos que se integre a la Red de Fuerza Migrante podrá utilizar esta infraestructura para acercar a su comunidad local cualquiera de los servicios disponibles en TodosM, ampliando así su capacidad de orientación y atención sin importar en qué ciudad o estado se encuentre.

Construir comunidad antes de la emergencia

Para Fuerza Migrante, el lanzamiento de esta plataforma ocurre en un momento en el que la política migratoria estadounidense obliga a las organizaciones mexicanas a replantear su trabajo.

La respuesta, según esta organización, no puede limitarse a actuar después de una detención, una deportación, una enfermedad, un fallecimiento o una emergencia económica. Debe comenzar antes, informar antes y proteger antes.

“Las políticas migratorias pueden cambiar, pero nuestra capacidad de organizarnos no puede depender de quién gobierne. Tenemos millones de familias que viven entre México y Estados Unidos y necesitan herramientas permanentes para protegerse, tomar mejores decisiones y construir su futuro”, subrayó Lucero.

En este contexto, TodosM busca convertirse en una puerta de entrada para que una persona pueda identificar una necesidad, recibir orientación inicial y ser conectada con una organización, programa o especialista que pueda ayudarla. Porque, para Fuerza Migrante, frente al nuevo escenario migratorio la respuesta no es solamente atender la emergencia. Es construir comunidad antes de que la emergencia ocurra.

Acerca de Fuerza Migrante

Fuerza Migrante es una plataforma binacional de coordinación que articula organizaciones, liderazgos e instituciones en México y Estados Unidos para impulsar iniciativas de desarrollo educativo, económico, social y cívico dirigidas a la comunidad mexicana en Estados Unidos y sus familias en México.