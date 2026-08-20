Jefe de la DEA elogia a Argentina por su lucha contra el narcotráfico

El jefe de la agencia federal antidrogas de Estados Unidos (DEA) elogió la estrategia argentina de combate al narcotráfico al decir que es un “modelo para la región”, en el marco de una cumbre de delegados antinarcóticos de más de cien países en Buenos Aires.

“Están haciendo cosas increíbles contra los narcotraficantes y contra los terroristas”, aseguró en un comunicado Terrance “Terry” Cole, director de la Administración de Control de Drogas estadounidense.

Cole encabeza, junto con la ministra argentina de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la cita de más de un centenar de países que discuten desde el martes y hasta el jueves las políticas contra el narcotráfico en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC).

Coorganizada por el gobierno del presidente Javier Milei y la DEA, la IDEC busca fortalecer el intercambio de información, la inteligencia criminal y la coordinación frente al crimen organizado transnacional.

“Es un modelo para la región y los apoyamos completamente en todo lo que hacen”, aseguró Cole.

“La Administración para el Control de Drogas (DEA) y el gobierno de Estados Unidos están encantados con esta asociación y vamos a seguir invirtiendo recursos acá. Vamos a seguir apoyando las operaciones que sus equipos llevan adelante todos los días”, señaló el director de la agencia estadounidense citado en un comunicado tras una conferencia de prensa.

Monteoliva, agregó que “la presencia de organizaciones criminales transnacionales marcan la dinámica criminal y en Sudamérica se encuentran los países que hoy encabezan la lista en la producción de cocaína a nivel mundial”.

Delegaciones de más de 180 países

Al encuentro, junto a Cole y Monteoliva, también asiste el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

El diplomático destacó en X que Estados Unidos “trabaja codo a codo con la Argentina y los países democráticos frente a los carteles, redes criminales y terroristas”.

“Ningún país es inmune y ningún país puede librar esta batalla por sí solo”, señaló. “Los carteles y los criminales se mueven rápido. Por eso, debemos movernos aún más rápido”.

La conferencia en Buenos Aires reúne a delegaciones de más de 180 países, según la Presidencia argentina.

Durante el encuentro los participantes sostienen “conversaciones estratégicas de alto nivel destinadas a fortalecer la cooperación operativa, compartir inteligencia crítica y coordinar prioridades de aplicación de la ley frente al narcotráfico” y otros delitos conexos, sostuvo la embajada de Estados Unidos en Argentina en un comunicado.

Impulsada en 1983 por la DEA, la IDEC funciona como un foro multilateral y plataforma de colaboración para la comunidad policial y judicial internacional en la lucha contra el narcotráfico.