Pronóstico del tiempo en Miami para este viernes 21 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 21 de agosto indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 23 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:56 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:51 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 90 grados Fahrenheit (27 y 32ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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