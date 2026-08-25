Acusan a una mujer de matar a tiros a la hija de su novio durante una discusión en Pensilvania

Una mujer de Pensilvania fue arrestada después de que, según las autoridades, sacara una pistola de 9 milímetros y disparara contra su novio y la hija de este durante una discusión en una vivienda de Freemansburg.

Lacole Dotson, de 27 años, enfrenta cargos de homicidio criminal, agresión agravada y poner imprudentemente en peligro a otra persona por el tiroteo ocurrido la mañana del sábado.

La Policía acudió a una vivienda de Market Street después de recibir una llamada al 911 y encontró a Atirah Steed, de 27 años, y a su padre, Alphonso Steed, de 45, con heridas de bala.

Alphonso Steed fue localizado en el porche de la vivienda junto a una pistola de 9 milímetros, según la denuncia penal citada por WCAU.

Ambos fueron trasladados a un hospital. Atirah Steed murió aproximadamente una hora después.

Su padre permanecía en condición crítica pero estable hasta el lunes.

De acuerdo con la denuncia, Dotson mantenía una relación sentimental con Alphonso Steed y ambos tienen un hijo de un año.

La pareja se encontraba junto a Atirah Steed en el porche de la vivienda alrededor de las 2:00 a.m. del sábado, cuando una conversación derivó en una situación que molestó a la joven, quien posteriormente se retiró a dormir.

Horas después, Dotson habría confrontado a Atirah por lo ocurrido la noche anterior.

Según los investigadores, la mujer le dijo que utilizaría su arma contra Alphonso Steed.

“No estoy jugando con ustedes”, habría dicho Dotson, según la denuncia.

La respuesta de Atirah Steed habría precedido al tiroteo. “Sácala, bien podrías usarla”, habría respondido la joven.

Poco después, un testigo aseguró haber escuchado varios disparos.

El hombre sobrevivió al ataque

Los investigadores sostienen que Dotson disparó contra Atirah y Alphonso Steed.

Atirah fue trasladada a un hospital, pero murió aproximadamente una hora después de ser localizada.

Su padre sobrevivió al ataque y permanecía hospitalizado en condición crítica pero estable el lunes.

Las autoridades todavía investigan qué ocurrió exactamente durante los momentos previos al tiroteo y qué desencadenó la confrontación.

Dotson fue arrestada después de que, según las autoridades, le dijera a un testigo que ella misma llamaría a la Policía.

Durante una entrevista con los investigadores, la mujer habría afirmado que se sintió amenazada por Atirah Steed.

Las autoridades también encontraron antecedentes de un incidente entre Dotson y Steed ocurrido en 2025, en el que estuvo involucrado un par de tijeras. Sin embargo, en aquella ocasión no se presentaron cargos.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias exactas del enfrentamiento y las acciones de cada una de las personas involucradas.

Dotson permanece detenida sin fianza

Dotson permanece detenida sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

Está previsto que comparezca ante un tribunal el 1 de septiembre para una audiencia preliminar.

La acusada enfrenta cargos de homicidio criminal, agresión agravada y poner imprudentemente en peligro a otra persona.

Las autoridades no han informado de nuevos detalles sobre el estado de salud de Alphonso Steed.

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