Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 25 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este martes 25 de agosto de 2026 cerró con un valor de intercambio de 16.95 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 16.63 y 16.63 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un precio de 16.95 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.82 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su evolución esperada que es cotizar en positivo. Tras mantener el día previo a la baja, hoy su valor es de 447.25 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y sus valores al cierre fueron de 58.01 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 16.95 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.82 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 447.25 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.01 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te recomendamos comparar precios primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el valor a enviar y calcula los costos.