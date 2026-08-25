Dos agentes de Colorado fueron baleados durante una parada de tráfico

Dos agentes de la Patrulla Estatal de Colorado fueron baleados la mañana del martes mientras realizaban una parada de tráfico en el condado de Teller, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:15 a.m. en la carretera Highway 24, al oeste de Woodland Park.

Según la Patrulla Estatal de Colorado, los dos agentes se encontraban realizando una intervención de tránsito cuando fueron atacados a tiros.

Uno de los agentes sufrió heridas graves, mientras que el segundo presentó lesiones menores, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Hasta el momento no se han divulgado las identidades de los agentes.

Autoridades buscan a un sospechoso armado

Después del tiroteo, las autoridades desplegaron un operativo para localizar al responsable.

La Oficina de Investigación de Colorado (CBI) describió al sospechoso como un hombre blanco, de cabello castaño o rubio y de aproximadamente hasta los hombros.

Las autoridades indicaron que fue visto conduciendo un Subaru Impreza azul, aparentemente con la placa delantera ausente o parcialmente cubierta.

La CBI emitió una alerta y advirtió a los residentes que no se acerquen al sospechoso si llegan a verlo.

“Tenga precaución y no se acerque si lo ve. El sospechoso está armado y es peligroso”, informó la agencia.

Las autoridades del condado de Teller también difundieron imágenes del vehículo y del presunto atacante como parte del operativo de búsqueda.

Sospechoso localizado

Unas horas después del ataque, la CBI publicó en redes sociales que tanto el vehículo como el sospechoso habían sido localizados.

“El sospechoso está bajo custodia. Gracias por su ayuda”, informaron las autoridades.

Se espera que los agentes amplíen la información sobre el sospechoso en las próximas horas.

La investigación continúa.

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