El reajuste de horario de sueño de tu hijo para la vuelta al colegio comienza ya, no dentro de 10 días

Después de un verano de acostarse tarde, dormir hasta media mañana y saltarse rutinas, millones de familias estadounidenses se enfrentan cada agosto al mismo desafío: devolver a sus hijos a un horario escolar que exige despertarse temprano, estar alerta en el aula y rendir académicamente desde el primer día.

Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina en gran parte de Estados Unidos, pediatras y especialistas en sueño infantil coinciden en un mensaje: el ajuste del horario no debe hacerse de golpe, sino de forma progresiva, empezando entre una y dos semanas antes del primer día de clases, de lo contrario, las consecuencias claras serán el mal humor, la falta de concentración y las mañanas de pelea frente al despertador.

El cuerpo necesita tiempo, no un interruptor

El reloj biológico de los niños, igual que el de los adultos, no se reajusta de un día para otro. Los expertos en cronobiología explican que el ritmo circadiano ?el ciclo interno que regula el sueño y la vigilia? responde mejor a cambios graduales de diez a quince minutos por día que a saltos bruscos de una hora o más. Intentar acostar a un niño acostumbrado a dormirse a medianoche a las nueve de la noche suele traducirse en horas de insomnio frustrante, tanto para el niño como para los padres.

Plan de 10 a 14 días

La recomendación más repetida entre pediatras y educadores especializados en sueño infantil se resume en un método sencillo:

Apagar las pantallas antes de la cama. Los especialistas insisten en retirar teléfonos, tabletas y televisores al menos treinta a sesenta minutos antes de dormir, ya que la luz azul y las notificaciones retrasan la sensación de sueño.

Empezar con antelación. Iniciar el ajuste entre diez y catorce días antes del primer día de clases, adelantando la hora de acostarse (y de despertarse) entre diez y quince minutos cada día o cada dos días.

Sincronizar las comidas y las actividades. No basta con cambiar la hora de dormir: las comidas, la merienda y el tiempo de juego también deben adelantarse poco a poco para que el cuerpo reciba señales coherentes sobre cuándo es de día y cuándo toca descansar.

Restablecer horas de despertar fijas. Levantar a los niños a la misma hora todas las mañanas —incluidos los fines de semana— ayuda a consolidar el nuevo horario mucho más rápido que enfocarse solo en la hora de acostarse.

Controlar la luz. La exposición a luz natural por la mañana y la reducción de luz brillante por la noche refuerzan la producción de melatonina en el momento adecuado, facilitando que el sueño llegue antes.

Cuántas horas necesita cada edad

Las horas de sueño recomendadas varían según la edad, y conocerlas ayuda a fijar objetivos realistas:

Preescolares (3 a 5 años): entre 10 y 13 horas, incluyendo siestas si aún las necesitan.

entre 10 y 13 horas, incluyendo siestas si aún las necesitan. Niños en edad escolar (6 a 12 años): entre 9 y 12 horas por noche.

entre 9 y 12 horas por noche. Adolescentes: entre 8 y 10 horas, un rango que muchos no alcanzan por las exigencias académicas y sociales combinadas con un reloj biológico que naturalmente se retrasa en la pubertad.

Quedarse por debajo de estos rangos de forma sostenida se ha asociado con dificultades de atención, irritabilidad y menor rendimiento escolar durante las primeras semanas de curso.

La rutina importa tanto como la hora

Más allá de mover el reloj, los expertos subrayan el valor de una rutina previsible antes de dormir: baño, lectura, luces tenues y una secuencia de pasos que el niño reconozca como la antesala del sueño. Esta constancia —repetir los mismos pasos, en el mismo orden, cada noche— envía una señal clara al cerebro infantil de que se acerca el momento de descansar, y suele reducir la resistencia a la hora de acostarse.

Período de adaptación

Es normal que los primeros días del nuevo horario, e incluso los primeros días de clases, vengan acompañados de cierto cansancio, cambios de humor o pequeñas resistencias a la hora de dormir.

Los pediatras aconsejan mantener la paciencia y la constancia, evitando ceder a horarios más laxos los fines de semana, ya que eso puede echar por tierra el trabajo de toda la semana. Si el cansancio excesivo, el rechazo intenso a ir al colegio o las alteraciones del sueño se prolongan más de dos o tres semanas, recomiendan consultar con el pediatra para descartar otros factores, como ansiedad escolar o problemas de sueño subyacentes.

El mejor momento

Para las familias que aún no han empezado el ajuste, los especialistas coinciden en que nunca es tarde para arrancar: incluso unos pocos días de adelanto gradual son mejores que ningún ajuste. La meta no es la perfección, sino que el niño llegue al primer día de clases con la energía suficiente para aprovecharlo, en lugar de arrastrar el cansancio del verano hasta el aula.

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