Kenscoff, la localidad de Haití donde 47 personas fueron asesinadas en una sola noche

“Una noche de terror”.

Eso vivió un grupo de familias desplazadas el domingo luego de que una banda armada desplegó una incursión nocturna en la localidad de Kenscoff, una zona montañosa al sureste de Puerto Príncipe.

El ataque dejó al menos 47 muertos y 22 heridos.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití confirmó los hechos y dijo que las cifras podrían aumentar.

De acuerdo con el relato del alcalde, Massillon Jean, “los bandidos irrumpieron en un campamento de desplazados instalado en una iglesia”.

“Ejecutaron a varias personas. Hay muertos y decenas de heridos. Algunas personas fueron secuestradas por los criminales”, agregó la autoridad, quien recalcó que “las búsquedas continúan” y que “algunas personas siguen desaparecidas”.

De acuerdo a testigos citados por France 24, la redada fue contenida por agentes policiales, generándose enfrentamientos.

El gobierno de Haití condenó los hechos y comprometió reforzar la seguridad en la zona.

“Kenscoff no será abandonado”, afirmó la oficina del primer ministro en redes sociales.

Haití se enfrenta a una prolongada crisis política, económica y de seguridad, que se ha agudizado en los últimos años.

Las bandas criminales han tomado el poder de varias zonas del país caribeño y han desplazado a alrededor de 1,5 millones de personas a localidades del interior, según Organización Internacional para las Migraciones.

Pese al despliegue de de una fuerza internacional de seguridad aprobada por las Naciones Unidas, no se ha logrado contener la crisis.

En medio de ese contexto, los haitianos se preparan para celebrar elecciones el 13 de diciembre de 2026.

EPA/Shutterstock: Vecinos protestaron tras el ataque ocurrido este domingo.

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Reuters: Familiares lloran a sus seres queridos, cuyos cuerpos quedaron tirados en la vía pública.

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EPA/Shutterstock: En el lugar quedaron vestigios de automóviles que fueron quemados durante el ataque.