Migbelis Castellanos, conductora de ‘Desiguales’, vive terrible momento en un salón de belleza

La conductora del programa “Desiguales”, Migbelis Castellanos, compartió un video en donde habló de la mala experiencia que vivió en un salón de belleza en Miami. La venezolana necesitaba que simplemente le sacaran el cabello y que le dieran volumen y que se utilizara la plancha en la parte de arriba del cabello solo para controlar el frizz.

“Acabo de gastar $80.00 dólares”, dice con evidente frustración, al ver que el resultado del trabajo versus el costo dejaba mucho que desear. La conductora comentó que había decidido ir al salón de belleza para evitar el estrés de tenerse que hacer ella el cabello, pero al ver cómo terminó todo, salió de ahí mucho más estresada que cuando se fue de su hogar.

Ahora bien, viendo el video y tomando en cuenta el cabello de Migbelis, los comentarios de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar. Una seguidora del Diario de Nueva York dejó el siguiente comentario: “Yo soy de cabello rizado. Y a simple vista se ve que el cabello está reseco y con falta de hidratación. El secador no hace milagros. Los alisados, sí”.

En los comentarios, el público le quiere hacer ver a Migbelis que, por lo que se ve en el video, ella tiene el cabello reseco y que esto probablemente la hace necesitar un tratamiento de hidratación. Y es que la decoloración constante y el uso excesivo de herramientas de secado y alisado terminan pasando factura tanto a corto como a largo plazo.

Ahora bien, también es válido decir que, aun y cuando su cabello pueda tener o cumplir con todas las características que el público señala, también es cierto que en un buen salón de belleza, pese a todo, le habrían podido hacer un buen secado y dejarle el cabello estilizado. Y hay una seguidora que así mismo lo explica: ¡No está pulido! ¡No está hidratado! Aunque esté decolorado y sea ondulado, un secado profesional con buena hidratación antes del secado no queda así tan mal hecho; ¡eso es un muy mal trabajo! No se hagan las que más saben“.

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