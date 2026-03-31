¡Migbelis Castellanos será mamá por segunda vez!

¡La familia crece! La conductora venezolana Migbelis Castellanos confirmó que se encuentra a la espera de su segundo bebé junto al empresario Jason Unanue, con quien dio la bienvenida a su pequeño Caden en marzo de 2025.

El anuncio tuvo lugar durante la más reciente transmisión del programa “Desiguales”, ante la mirada atónita de sus compañeras de escena: Adamari López, Amara La Negra, Karina Banda y la Dra. Nancy.

“Los que serán los últimos meses de este año, pues no voy a poder compartir con ustedes en ‘Desiguales’, así que seguiré disfrutando de estos meses que me quedan porque resulta que me volví a embarazar“, reveló Castellanos junto a un test casero de embarazo marcado con el resultado positivo.

La respuesta por parte de sus colegas dentro del show no se hizo esperar. Los abrazos y felicitaciones se hicieron presentes a través de palabras de cariño como: “Te queremos, Migbe”, “Estamos tan contentas, te quiero”, “Estamos muy felices desde que nos enteramos, ha sido una emoción muy grande para nosotras, y estamos cuidando muchísimo a Migbelis para que pase unos días maravillosos”, destacó Adamari López.

Actualmente, Migbelis Castellanos y el resto del elenco de “Desiguales” se encuentran filmando el aclamado show de debate en España, con motivo de las festividades de Semana Santa.

Así fue como Migbelis Castellanos anunció la noticia de su embarazo a su esposo

Horas después de comunicar al público que un nuevo integrante se suma a su familia, la estrella de la pantalla chica decidió dar un vistazo inédito al momento especial en el que le comunicó a su esposo, el empresario Jason Unanue, que sería papá de nueva cuenta.

El momento quedó inmortalizado con un video que la famosa colocó en su cuenta de Instagram; este data del maratón de Miami, el cual se realizó a finales de enero: “Me guardé este secreto para contárselo al cruzar la meta de mis 21k”, cuenta en su post.

En el audiovisual se aprecia a Migbelis posando con su hijo Caden y su enamorado tras cruzar la meta, para después susurrar en su oído la buena noticia: “Estoy embarazada”. Por su parte, el joven parece no comprender las palabras de su esposa, pues incluso aplaude y la felicita por la carrera. Segundos después su rostro se ilumina al descifrar que su familia pronto será de cuatro integrantes.

Seguir leyendo:

• Migbelis Castellanos revela por qué casi la botan de un restaurante

• Migbelis Castellanos quiebra en llanto en ‘Desiguales’ al recordar muy duro momento de su vida

• Migbelis Castellanos hace una inesperada confesión sobre su futuro en la televisión