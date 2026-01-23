Migbelis Castellanos revela por qué casi la botan de un restaurante

Siempre dispuesta a mostrar la realidad de su experiencia con la maternidad, la conductora Migbelis Castellanos recordó un momento de tensión vivido meses atrás, durante su primera visita a Las Vegas luego de darle la bienvenida a su hijo Caden.

De acuerdo con lo revelado por la venezolana durante la más reciente transmisión del programa “Desiguales”, estuvo a punto de ser “expulsada” de un restaurante por haber decidido atender las necesidades de su bebé en plena mesa.

“Casi me botan de un restaurante en Las Vegas porque le estaba cambiando el pañal de popó al bebé, tenía seis meses. Yo se lo estoy cambiando al ladito de mí en pleno restaurante. Pero yo estoy en mi mesa escondida en un sofá y cada quien está comiendo pues está en su tema”, reveló ante la mirada atenta de sus compañeras.

Migbelis continuó su relato, diciendo: “Yo veo que el bebé se hace popó y me iba a tomar mucho tiempo ir al baño, había fila para el baño, así que agarré a mi muchacho, me lo puse al lado y lo cambié“.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que personal del restaurante acudiera a llamarle la atención: “Me dice: ‘Usted no puede hacer eso acá, aquí hay gente comiendo, esto es una sala para comer, tiene que irse al baño”, recordó la ex concursante de Nuestra Belleza Latina.

La famosa de 30 años reconoció que dicho momento le sirvió como aprendizaje sobre las diversas situaciones a las que una mamá primeriza se puede enfrentar.

“Le dije: ‘Disculpe, tiene toda la razón’. Me falló el sentido común”, dijo para finalizar su anécdota frente a Adamari López, Amara La Negra, Karina Banda y la Dra. Nancy. “Tenía toda la razón la mánager de regañarme”.

