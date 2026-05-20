Migbelis Castellanos reveló el sexo de segundo bebé

El misterio finalmente llegó a su fin. La conductora y exreina de belleza venezolana, Migbelis Castellanos, emocionó a sus seguidores al revelar el sexo de su segundo bebé.

El esperado anuncio se realizó en una atmósfera de total complicidad y alegría durante la transmisión en vivo del programa Desiguales de Univision.

Rodeada por sus compañeras de set, la expectativa se transformó en una fiesta cuando se reveló el gran secreto. Fue Karina Banda la más emocionada del grupo, quien no pudo contener un grito de alegría al descubrir el color oculto: un relleno rosa que confirmó que el próximo miembro de la familia será una niña.

De inmediato, el foro se llenó de abrazos, aplausos y felicitaciones hacia la futura mamá, reflejando el cariño y la unión que existe en el equipo.

Este nuevo embarazo llega en un buen momento para la presentadora venezolana. Apenas a finales de marzo, Migbelis sorprendió a su esposo tras completar una carrera deportiva al entregarle una prueba de embarazo positiva para darle la buena noticia.

Aunque al principio él procesó la noticia con unos segundos de confusión, la escena culminó en un emotivo abrazo familiar junto a su primogénito, Caden, quien ahora se convertirá en el hermano mayor.

La revelación ocurre tras haber celebrado recientemente el bautizo de Caden y haber superado las complejidades de la etapa postparto, sobre las cuales la conductora siempre se ha expresado con honestidad en sus redes sociales.

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