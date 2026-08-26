Más de 50 muertos y cientos de desaparecidos dejan las severas inundaciones en Nepal

Las autoridades de Nepal están sin noticias de 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, después de que una enorme inundación arrasara la región fronteriza con Tíbet y dejara al menos 55 muertos este miércoles.

En imágenes compartidas por la policía nepalí puede verse un río desbordado que va barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. La policía también dijo que hay “varios agentes que estaban fuera de contacto”.

El número de víctimas se identificó gracias a “un registro preliminar, elaborado por agencias y recibido de empresas de turismo y viajes”, señaló la Oficina de Turismo.

Un terremoto habría causado la tragedia

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas usadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

Se sospecha que un terremoto sacudió la región y desencadenó una avalancha de hielo y roca en el río Lhende Khola, lo que provocó las inundaciones. Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de una segunda inundación, ya que persiste una obstrucción aguas arriba en el río, el cual atraviesa tanto Nepal como Tíbet.

Asimismo, se emitieron alertas de inundación en los estados indios de Bihar y Uttar Pradesh, limítrofes con Nepal, dado que varios ríos descienden desde el Himalaya hacia sus llanuras.