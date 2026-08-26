Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 26 DE AGOSTO DE 2026
A la miércoles con esas personas que nomás llegan a sacarte de tu centro, revolverte el gallinero y después se van como si no hubieran quebrado ni un plato. Este 26 de agosto de 2026 necesitas poner orden en tu vida, pero principalmente en tus prioridades, porque has estado gastando demasiada energía en situaciones que ni siquiera te corresponden. Aprende que no todo merece respuesta, explicación ni pleito; a veces mandar a alguien al rancho de la fregada con elegancia y seguir con tu vida resulta más efectivo que desgastarte tratando de demostrar quién tiene la razón.
En cuestión de trabajo y dinero, se comienza a acomodar un asunto que llevaba varios días haciéndote ruido. Podría tratarse de un pago, una propuesta, un cambio de responsabilidades o una oportunidad que inicialmente no te convencerá del todo. No la descartes a la primera. Analiza números y beneficios antes de decidir, porque ahí podría esconderse una oportunidad para mejorar tus ingresos durante las próximas semanas. Eso sí, evita prestar dinero por compromiso, porque luego para cobrar vas a necesitar rosario, agua bendita y hasta orden judicial.
En el amor, se marca con fuerza una conexión con alguien que vive lejos o que por cuestiones de trabajo, estudios o circunstancias personales no puedes ver constantemente. Lo curioso será la facilidad con la que comenzará a crecer la confianza. Una conversación nocturna podría hacer que empieces a mirar a esa persona con otros ojos. Si estás soltero o soltera, disfruta el proceso sin ponerle vestido de novia a una conversación de WhatsApp; primero conoce bien el terreno antes de sembrar el frijol.
Si tienes pareja, necesitarás recuperar cierta cercanía emocional que se ha ido perdiendo. No necesariamente existe falta de amor, pero sí podría haber cansancio, pendientes y poca comunicación. Una salida improvisada o una conversación sin teléfonos de por medio podría ayudar bastante. Y recuerda: también se necesita picardía, porque una relación sin tantita malicia termina pareciendo junta de vecinos.
Estás entrando en una etapa donde sanarás una herida que durante mucho tiempo fingiste que ya no dolía. Vas a descubrir que perdonar no significa volver a abrirle la puerta a quien te fregó la existencia. Simplemente significa dejar de cargar una historia que ya cumplió su función. Te volverás más selectivo con amistades, familia y pretendientes; ya no cualquiera tendrá acceso a tus secretos ni a tus planes.
También tendrás que vigilar ciertos excesos. Desvelos, alcohol, comida de más o cualquier hábito que estés utilizando para distraerte de tus preocupaciones podría terminar cobrándote factura. Tu cuerpo te pedirá equilibrio y descanso. No necesitas vivir como santo de estampita, pero tampoco hacerle competencia al último sobreviviente de una fiesta patronal.
Has desarrollado cierta frialdad porque temes volver a sentirte traicionado. Sin embargo, no confundas poner límites con convertir el corazón en congelador. Todavía existen personas que llegan con buenas intenciones, pero tendrás que aprender a distinguirlas sin comparar cada historia nueva con los mugreros del pasado.
Y principalmente, Leo, deja de conformarte con migajas emocionales. Quien quiera estar contigo tendrá que demostrarlo con hechos, presencia y respeto. Tu valor no se negocia ni se pone en barata. Este 26 de agosto será importante para recordar quién eres: cuando recuperas tu seguridad, hasta quienes alguna vez te hicieron menos terminan preguntándose cómo diablos dejaron escapar semejante partidazo.
Color del día: Dorado quemado.
Números de la suerte: 08, 19 y 34.
Frase del día: “Ya no voy a perseguir a nadie; quien quiera estar conmigo que camine parejo, porque para andar cargando gente mejor me compro un burro.”
VIRGO – 26 DE AGOSTO DE 2026
Una decepción con una amistad te va a abrir los ojos de una manera que ni con gotas benditas. Vas a descubrir una actitud, comentario o acción que no esperabas de alguien a quien le tenías confianza. Antes de hacer un escándalo tamaño telenovela, observa bien quién dijo qué y con qué intención, porque también habrá gente queriendo echarle más leña al fuego. Si confirmas que te jugaron chueco, no necesitas hacer circo: simplemente retira privilegios, guarda tus secretos y deja que cada quien coseche lo que sembró.
Se aproxima una salida, reunión, fiesta o convivencia con amistades donde podrías terminar pasándola bastante bien. El problema será cuando agarres confianza de más y se te caliente hasta el apellido. Controla las copitas, criatura, porque entre música, miraditas y aquello de “nomás otro y nos vamos”, podrías terminar aflojándole hasta las contraseñas a quien al día siguiente ni los buenos días te va a querer dar. Hay una persona que podría provocarte descaradamente, pero antes de caer piensa qué tienes que perder por una noche de calentura.
También deberás andar con precaución al manejar, subir escaleras, caminar distraído o realizar actividades físicas, porque se marca posibilidad de caída, golpe o pequeño accidente por andar a las carreras. No significa que debas encerrarte entre algodones, simplemente bájale tres rayitas a las prisas y deja de querer hacer siete cosas al mismo tiempo.
En la familia habrá preocupación porque una persona podría sentirse indispuesta o presentar algún malestar. No te adelantes imaginando tragedias; lo importante será atender cualquier síntoma y no dejar pasar aquello que requiera revisión profesional.
En dinero y negocios, abre bien los ojos. No entregues anticipos, contraseñas, datos personales ni dinero simplemente porque alguien te pintó ganancias maravillosas. Podrían ofrecerte un negocio demasiado bonito para ser cierto, y precisamente ahí está el detalle. Lee contratos, verifica información y pregunta hasta lo que te dé pena preguntar. Más vale parecer desconfiado cinco minutos que andar después llorando porque te dejaron viendo nomás cómo se llevaron tus centavos.
Si tienes pareja, los celos, sospechas y medias verdades podrían convertirse en el principal problema. No armes historias completas con una conexión de WhatsApp, un “me encanta” o porque alguien tardó quince minutos en contestar. Pero tampoco ignores comportamientos que claramente no cuadran. La solución estará en hablar directamente y dejar de andar investigando como agente secreto de vecindad.
Otra cuestión importante será encontrar equilibrio entre trabajo, pareja, familia y amistades. Has dedicado demasiada atención a ciertas obligaciones y algunas personas podrían comenzar a sentirse relegadas. Organiza tus tiempos porque próximamente alguien que quieres podría reclamarte tu ausencia. No necesitas estar disponible las veinticuatro horas, pero sí demostrar interés cuando verdaderamente importa.
En el amor existe una oportunidad bastante buena para reconciliarte o mejorar la comunicación con una persona con quien has tenido diferencias. Puede ser tu pareja o alguien que te mueve el tapete desde hace tiempo. Una conversación que parecía incómoda podría terminar aclarando sentimientos que ninguno había tenido pantalones para expresar.
Este 26 de agosto de 2026, Virgo, entenderás que poner límites no significa convertirte en una persona amargada. Significa aprender quién merece sentarse en primera fila de tu vida y quién debe mirar el espectáculo desde gallola. No persigas explicaciones de quien ya te demostró con acciones qué lugar quiere ocupar. Cuida tus relaciones buenas, protege tu dinero y, sobre todo, no permitas que cinco minutos de calentura te fabriquen cinco meses de arrepentimiento.
Color del día: Verde olivo.
Números de la suerte: 06, 17 y 29.
Frase del día: “Antes de abrir las piernas, la cartera o el corazón, abre bien los ojos; porque después hasta para recoger el mugrero termina uno solo.”
LIBRA – 26 DE AGOSTO DE 2026
Tienes un corazón grandote y cuando se trata de la familia eres capaz de quitarte el pan de la boca con tal de ayudar, pero tampoco confundas amor con permitir que todo mundo meta su cuchara en tus decisiones. Este 26 de agosto de 2026 tendrás que marcar territorio porque alguien cercano podría cuestionar una elección que estás tomando respecto a dinero, trabajo, pareja o algún proyecto personal. Escucha consejos, porque tampoco eres la última Coca-Cola del desierto y puedes equivocarte, pero recuerda que quien va a vivir las consecuencias eres tú.
Tu problema será caer fácilmente en provocaciones. Te dicen dos palabras atravesadas y luego luego quieres sacar el expediente completo desde 1998. No, criatura. Aprende a escoger tus batallas porque próximamente alguien intentará hacerte reaccionar precisamente para después hacerse la víctima. Respira, observa y no entregues el espectáculo gratis; hay gente que compra boleto para verte explotar y después anda diciendo que tú eres el problemático.
Si tienes pareja, cuidado con chismes, comentarios sacados de contexto y personas que aparentemente quieren “advertirte algo”. Una tercera persona podría sembrar dudas entre ustedes. Antes de reclamar, investiga y habla directamente con tu pareja. No permitas que la relación termine pareciendo mercado sobre ruedas donde todos opinan y nadie paga la renta. Lo que sucede entre dos se resuelve entre dos, mientras no existan faltas graves de respeto.
Para Libra soltero o soltera aparece algo bastante interesante: un nuevo amor podría comenzar a acercarse durante las próximas semanas, pero existe una peculiaridad, porque inicialmente podrías verlo como amistad, compañero o simple conocido. Habrá química disfrazada de confianza. Pon atención a quien busca cualquier pretexto para escribirte, se acuerda de pequeños detalles tuyos o comienza a aparecer demasiado seguido. No quieras ponerle etiqueta inmediatamente; deja que las cosas maduren porque ahí podría cocinarse algo sabroso.
Y deja de repetir que “nadie nació para mí”. ¡Ay, por favor! El amor no desapareció, nomás cambia de cama, de colonia y hasta de código postal. Que dos o tres criaturas te hayan salido defectuosas no significa que toda la fábrica esté igual. Eso sí: tampoco aceptes cualquier tiliche emocional por miedo a quedarte solo.
En cuestiones de dinero y trabajo, tendrás que tomar una decisión que podría traerte inquietud. Tal vez elegir entre dos opciones, aceptar una responsabilidad, realizar una compra importante o modificar algún plan. No decidas bajo presión. Hay información que todavía no conoces y podría aparecer antes de terminar la semana. Tu intuición estará bastante despierta; si algo se siente raro desde el principio, no quieras maquillarlo de oportunidad.
Tus sueños también podrían ponerse intensos. Podrías soñar con una persona que hace tiempo no ves, lugares conocidos o situaciones demasiado reales. Más que tomarlos literalmente, observa qué emoción te dejan, porque ahí podría encontrarse la respuesta a una preocupación que has estado evitando.
También tendrás oportunidad de aclarar un pleito con alguien con quien existen diferencias desde hace tiempo. Habla una sola vez, sin indirectas ni mensajitos disfrazados en Facebook. Si después de aclararlo esa persona sigue buscando pleito, aplica aquella enseñanza de señora antigua: si no se aguantan, no se lleven.
Este 26 de agosto comprenderás que mantener la paz no significa aguantar estupideces. Puedes querer muchísimo a tu familia, pareja y amistades sin entregarles las llaves de tu vida. La última palabra sobre tu camino siempre será tuya. Escucha opiniones, analiza señales y después decide con la cabeza fría y el corazón despierto, porque cuando Libra deja de querer quedar bien con todo mundo comienza, por fin, a quedar bien consigo mismo.
Color del día: Azul turquesa.
Números de la suerte: 11, 23 y 38.
Frase del día: “Consejos escucho de todos, pero mi vida la manejo yo; porque cuando llega la factura de mis decisiones, ninguno de los metiches se forma para pagarla.”
ESCORPIÓN – 26 DE AGOSTO DE 2026
Una persona a quien aprecias bastante podría mostrarte una cara que no conocías y sí, te va a caer como patada en ayunas. Este 26 de agosto de 2026 comenzarás a entender que querer mucho a alguien no significa tener que justificarle todas sus fregaderas. Si descubres una mentira, una falta de lealtad o simplemente notas que esa persona no te considera de la misma manera que tú a ella, no armes funeral donde todavía respira todo mundo. Acepta la realidad, acomoda tus sentimientos y sigue caminando. Hay decepciones que llegan precisamente para quitarte la venda de los ojos.
Además, ocurrirá una situación inesperada que te ayudará a comprender el motivo de ciertos acontecimientos recientes. Algo que parecía injusto comenzará a tener sentido. Quizás descubras por qué una oportunidad no prosperó, por qué alguien se alejó o por qué determinados planes tuvieron que retrasarse. No quieras controlar cada movimiento de la vida, porque a veces aquello que consideraste una puerta cerrada terminó evitando que entraras a un lugar lleno de mugrero.
También bájale dos rayitas a querer cobrar inmediatamente cada ofensa. Recuerda aquella frase de las abuelas: con la vara que midas serás medido. Si quieres respeto, empieza respetando; si exiges sinceridad, tampoco andes escondiendo información cuando te conviene. Tendrás la lengua bastante filosa y podrías soltar un comentario que termine perjudicando a una amistad importante. No reveles secretos ajenos ni confirmes chismes que solamente conoces a medias, porque después el pedo será grandote y nadie recordará quién comenzó el cuento, pero todos señalarán quién lo terminó de contar.
Si tienes pareja, controla celos e inseguridades. Podrías interpretar de manera equivocada una llamada, una salida, una reacción en redes sociales o el acercamiento de alguien hacia tu pareja. Pregunta antes de acusar. Escorpión tiene memoria de elefante para las traiciones y cuando algo despierta una herida vieja inmediatamente quiere investigar hasta el acta de nacimiento. No conviertas tu relación en oficina del Ministerio Público. Si existe confianza, aliméntala; si existen razones verdaderas para desconfiar, entonces habla claro y toma decisiones.
Para quienes están solteros, aparece una atracción intensa con alguien de personalidad fuerte. La química podría sentirse desde las primeras conversaciones, pero no entregues inmediatamente corazón, cuerpo, contraseñas y ubicación en tiempo real. Ve despacio. Lo que empieza como incendio también puede terminar dejando puro tizne.
En trabajo y dinero, se presenta una posibilidad interesante relacionada con un negocio familiar, venta, servicio o proyecto realizado entre varias personas. Puede funcionar bastante bien siempre que desde el principio queden claras las responsabilidades, porcentajes y dinero. Porque una cosa es quererse mucho durante la comida del domingo y otra muy distinta repartir ganancias cuando empiezan a caer los centavos. Todo por escrito y cuentas claras conservan hasta los abrazos navideños.
También aprenderás una lección importante: nadie tiene obligación de resolverte las consecuencias de tus decisiones. Habrá un asunto que tendrás que enfrentar personalmente y eso, lejos de perjudicarte, te hará sentir más fuerte e independiente.
No necesitas vivir desconfiando hasta del perro, pero tampoco bajar la guardia ante cualquiera que llegue hablándote bonito. Observa acciones, no discursos. Quien verdaderamente te aprecia será constante incluso cuando no tenga nada que obtener de ti.
Este 26 de agosto tu mayor transformación será dejar de cargar decepciones como si fueran medallas. Cierra ciclos sin discursos eternos, aprende lo necesario y continúa. Hay personas que entran a tu vida para quedarse y otras que nomás llegan a enseñarte dónde jamás debes volver a meter la pata.
Color del día: Rojo vino.
Números de la suerte: 13, 26 y 41.
Frase del día: “No voy a vengarme de nadie; con que la vida les cobre lo que deben me basta, porque esa vieja cobra intereses y jamás pierde una dirección.”
PISCIS – 26 DE AGOSTO DE 2026
Traes una contradicción tremenda con el dinero: por momentos quieres ahorrar hasta el último peso y de repente te entra lo fino y gastas como si tu apellido apareciera en la lista de Forbes. Este 26 de agosto de 2026 tendrás que organizar mejor tus gastos porque podría aparecer una compra tentadora que realmente no necesitas. Antes de sacar la tarjeta pregúntate si quieres aquello por utilidad o simplemente para darte un gustito y tapar alguna frustración. Disfrutar el dinero está perfecto; trabajar únicamente para pagar caprichos que después ni utilizas ya es otra fregadera.
Eso tampoco significa que debas convertirte en conformista. Eres un signo que sueña en grande y disfruta las cosas buenas, así que comienza a exigirte resultados acordes con aquello que deseas. Si quieres mejorar económicamente, necesitarás dejar de esperar el momento perfecto y comenzar a mover proyectos. Hay una idea que podría producirte dinero, pero la has dejado estacionada por inseguridad o falta de organización.
Precisamente con tus proyectos, cierra el pico tantito. No le cuentes tus planes a cada persona que pregunta qué estás haciendo. Alguien cercano podría tomar una idea tuya, modificarle dos cositas y presentarla como si se le hubiera aparecido la Virgen de la creatividad. Trabaja primero, registra lo necesario, concreta y después presume. Los huevos no se cacarean antes de ponerlos.
En cuestiones del amor, vienen movimientos sabrosos. Si estás soltero o soltera, una amistad cercana podría servir de puente para que conozcas a alguien nuevo. Quizás suceda durante una reunión, celebración, salida improvisada o mediante redes sociales. Al principio no sentirás que se te mueve el tapete demasiado, pero conforme avance la conversación descubrirás coincidencias interesantes. No juzgues por primera impresión porque podrías llevarte una sorpresa bastante agradable.
También se marca el regreso de personas que un día se alejaron sin dar explicaciones. Una de ellas podría buscarte para ofrecerte una disculpa o explicar lo ocurrido. Escucha si quieres, pero perdonar no significa devolverle automáticamente el mismo lugar que tenía en tu vida. La confianza es como los calzones buenos: cuesta encontrarla y no se le presta a cualquiera.
En la familia podría presentarse el rompimiento o distanciamiento sentimental de una pareja cercana. Procura no convertirte en juez ni tomar partido demasiado pronto, porque seguramente escucharás dos versiones completamente diferentes. Puedes acompañar y aconsejar, pero no cargar problemas ajenos como si fueran tuyos.
Además, una situación inesperada sacará información que desconocías sobre alguien por quien habías metido las manos al fuego. Ahí entenderás que las señales siempre estuvieron presentes, pero tú preferías justificar porque querías mucho a esa persona. Si alguien únicamente te ha ofrecido dudas, mentiras y decepciones, deja de fabricar excusas para mantenerlo en tu vida. No puedes construir tranquilidad sobre terreno lleno de sospechas.
En trabajo y oportunidades, los próximos días serán buenos para organizar pendientes, mandar propuestas, retomar contactos o ponerle fecha a aquello que llevas meses diciendo que vas a comenzar. Podría surgir una conversación relacionada con dinero extra o colaboración. No la descartes por miedo a salir de tu zona conocida.
Y deja la amargura que últimamente cargas por cosas que ya sucedieron. Has desperdiciado demasiadas horas preguntándote por qué alguien actuó de determinada manera. Algunas respuestas nunca llegarán y tampoco las necesitas para continuar.
Este 26 de agosto la vida comenzará a enseñarte que tu felicidad no puede depender de quién regresa, quién se queda ni quién finalmente reconoce que se pasó de lanza contigo. Tu mejor etapa comenzará cuando dejes de conformarte con poquito teniendo capacidad para conseguir muchísimo.
Color del día: Azul petróleo.
Números de la suerte: 09, 22 y 37.
Frase del día: “Mis planes ya no se cuentan, se ejecutan; porque hasta el más menso aprende que hay gente que te abraza mientras anda viendo qué puede copiarte.”
ACUARIO – 26 DE AGOSTO DE 2026
En el amor traes el terreno más revuelto que puesto de tianguis en día de quincena. Este 26 de agosto de 2026 podrías darte cuenta de que antes de buscar pareja necesitas entender qué fregados quieres realmente. Una parte de ti desea estabilidad, cariño y alguien con quien compartir hasta el último chisme del día, pero otra quiere libertad, espacio y cero explicaciones. Mientras no aclares esa contradicción, cualquier persona que llegue terminará pagando los platos que ni siquiera rompió.
Si estás soltero o soltera, no tengas prisa por comenzar una relación solamente porque ves parejas felices en redes sociales. Recuerda que Facebook enseña aniversarios y vacaciones, pero nunca muestra quién aventó la chancla durante el pleito. Tu momento llegará, pero primero necesitas estar a gusto contigo. Una persona podría comenzar a mostrar interés mediante mensajes o acercamientos discretos; no la descartes, aunque tampoco le pongas nombres a los hijos después de tres conversaciones.
Si tienes pareja, necesitarás hablar de algo que has estado guardando para evitar conflictos. El silencio aparentemente mantiene la tranquilidad, pero también acumula molestias. Habla sin sacar el archivo histórico desde que se conocieron, porque entonces una conversación termina convertida en juicio oral.
También bájate tantito de la nube, criatura. Tienes proyectos e ideas interesantes, pero últimamente algunas se han quedado en puro “voy a hacerlo”. Se visualiza un proyecto nuevo que podría comenzar a tomar forma entre finales de agosto y los primeros días de septiembre. Para que funcione necesitarás organización, disciplina y posiblemente apoyo de una persona que sabe más que tú en determinada área. Pedir orientación no te hace menos inteligente; hacerse el experto cuando no sabes ni por dónde entrarle sí puede salir caro.
En trabajo y dinero, podrías recibir una noticia que modifique planes que ya dabas por seguros. No necesariamente será negativa; simplemente tendrás que improvisar. Cuida los gastos pequeños porque esos son los desgraciados que vacían la cartera sin hacer ruido.
Ten mucho cuidado con tu lengua, porque durante estos días vendrá sin frenos ni cinturón de seguridad. Un comentario sarcástico podría llegar a oídos de quien menos debería escucharlo y provocar un enfrentamiento innecesario. Si vas a decir algo, asegúrate de poder sostenerlo cuando tengas a la persona enfrente. Hablar detrás de alguien es facilísimo; mantener lo dicho mirándolo a los ojos ya requiere otros tamaños.
También comenzarás a reconocer amistades convenencieras. Hay alguien que aparece cuando necesita favor, dinero, contacto, consejo o hasta aventón, pero cuando tú necesitas algo se desaparece como padre irresponsable después del bautizo. No armes pleito; simplemente deja de estar disponible siempre. Cuando cierres la llave de los favores descubrirás quién te quería y quién solamente necesitaba servicio gratuito.
Podrían presentarse momentos de tristeza o incertidumbre por algo que no salió como esperabas. Quizás recuerdes una oportunidad perdida o una persona que tomó otro camino. No conviertas un recuerdo en residencia permanente. Aquello ya tuvo su momento y ahora toca mirar hacia adelante.
Tus cambios de humor también podrían estar fuertes. Un día vas a querer conquistar el mundo y al siguiente mandar hasta el grupo familiar a la fregada. Antes de tomar decisiones importantes durante un coraje, espera unas horas. Muchas cosas se ven diferentes cuando baja la espuma.
Este 26 de agosto comenzarás una etapa de cambios personales importantes. Reconocerás ciertos defectos que ya no quieres seguir cargando y empezarás a corregirlos, no para complacer a nadie, sino porque estás cansado de tropezarte con la misma piedra.
Y respecto a comentarios negativos, que se te resbalen. Si quienes hablan de ti son cabrones, recuerda que tú puedes ser cabrón y medio, pero demuestra tu fuerza avanzando, no rebajándote. Tu mejor respuesta será convertir en resultados aquello que otros juraron que nunca conseguirías.
Color del día: Morado ciruela.
Números de la suerte: 05, 16 y 31.
Frase del día: “Ya no voy a explicar por qué cambié; quien me conoció cuando aguantaba todo tendrá que acostumbrarse a conocerme ahora que ya no aguanto ni madres.”
CAPRICORNIO – 26 DE AGOSTO DE 2026
Cuida mucho la garganta, cambios bruscos de temperatura y vías respiratorias, porque este 26 de agosto de 2026 podrías sentirte más sensible de lo habitual ante el aire acondicionado, lluvia o desveladas. Si aparecen molestias persistentes o importantes, no juegues al doctor con remedios que te recomendó la comadre hace quince años y atiéndete como corresponde. También necesitas descansar mejor, porque traes días queriendo rendir como máquina mientras duermes como velador en quincena.
Una de tus tareas será dejar de darte por vencido cuando algo no resulta inmediatamente. Aunque Capricornio suele tener fama de terco y resistente, últimamente ciertas situaciones te han hecho dudar de tus capacidades. No confundas cansancio con fracaso. Hay un asunto que todavía puede funcionar si modificas la estrategia en lugar de abandonar el objetivo. Las oportunidades que aparecerán próximamente podrían no repetirse bajo las mismas condiciones, así que ponte listo y deja de esperar señales luminosas del universo.
En trabajo y dinero se visualiza una oportunidad para mejorar mediante una responsabilidad nueva, actividad adicional, contacto o propuesta que llegará casi de manera casual. Antes de decir que no por flojera, miedo o desconfianza, analiza qué beneficio podría dejarte a mediano plazo. También será buen momento para revisar un gasto que se ha convertido en fuga constante de dinero. No necesitas convertirte en codo profesional, simplemente saber dónde se están yendo tus centavos.
Aléjate de quienes te drenan la energía. Hay personas que después de cinco minutos de conversación dejan hasta las plantas marchitas. Tú has cometido el error de escuchar demasiado sus críticas y permitir que sus comentarios modifiquen tus decisiones. Si alguien únicamente aparece para decirte por qué no puedes, por qué no debes o por qué seguramente fracasarás, comienza a cobrarle renta por ocupar tanto espacio en tu cabeza.
Si tienes pareja, presta atención porque podría estar ocultándote cierta información para evitar una discusión. No necesariamente se marca una traición amorosa; podría ser un gasto, una salida, una conversación o una decisión que sabe que no te encantará. En lugar de comenzar interrogatorio con lámpara en la cara, crea espacio para hablar con claridad. Si quieres sinceridad, tampoco castigues cada verdad que no te gusta escuchar.
Ahora viene lo sabroso: una persona podría aparecer y ponerte a vibrar hasta lo que jurabas que ya no vibraba. Habrá atracción física fuerte, miradas y posibilidad de encuentro íntimo. Sin embargo, la energía señala algo principalmente pasajero. Si ambos están libres y saben a qué juegan, cada quien sabrá dónde acomoda sus calzones; el problema será cuando uno empiece a imaginar compromiso donde solamente había calentura.
Muchísimo cuidado con relaciones prohibidas o personas comprometidas. No te metas voluntariamente en una historia donde tendrás que esconder mensajes, inventar horarios y brincar cada vez que suene el teléfono. Una aventura podría terminar generando chismes, conflictos familiares y daños a tu reputación. Hay camas que parecen muy cómodas hasta que descubres que debajo estaba escondido todo el avispero.
También evita provocaciones. Alguien podría buscar hacerte reaccionar con un comentario relacionado con tu trabajo, apariencia o decisiones personales. No muerdas el anzuelo. Tu carácter puede ser fuerte y, cuando te prendes, hasta sacas recibos que nadie había pedido.
Este 26 de agosto tendrás posibilidades reales de mejorar aspectos importantes de tu vida, pero necesitarás seleccionar mejor dónde colocas tiempo, atención y energía. No desperdicies oportunidades tratando de convencer a quienes jamás apostaron por ti.
Capricornio, tu avance comenzará cuando entiendas que demostrar de qué estás hecho no significa pelearte con medio mundo. Significa construir algo tan sólido que hasta quienes dudaron de ti tengan que tragarse sus palabras sin agua.
Color del día: Café cobrizo.
Números de la suerte: 04, 18 y 33.
Frase del día: “No cualquier cama merece mis ganas ni cualquier boca mis explicaciones; a estas alturas, hasta para meter la pata hay que escoger dónde.”
SAGITARIO – 26 DE AGOSTO DE 2026
Este 26 de agosto de 2026 vas a comprender que muchos de los miedos que todavía cargas ya no pertenecen a tu presente, sino a experiencias que te dejaron desconfiando hasta de tu propia sombra. Mientras sigas tomando decisiones pensando en aquello que salió mal hace años, vas a seguir poniendo freno de mano cuando la vida te esté pidiendo acelerar. No necesitas olvidar lo vivido; necesitas dejar de utilizarlo como pronóstico para todo lo nuevo.
Eres fuerte y normalmente no permites que cualquier problema te doblegue, pero cuando se trata de tu familia se te desbarata hasta el carácter. En próximos días se aproxima una convivencia familiar, comida, festejo o reunión que podría resultar más importante de lo que imaginas. Se hablará de un tema que llevaba tiempo evitando la familia y podrías terminar funcionando como mediador. Ayuda hasta donde puedas, pero tampoco quieras convertirte en Cruz Roja emocional de todos.
Durante esa convivencia o mediante una coincidencia podrías reencontrarte con una amistad que llevas bastante tiempo sin ver. La conversación traerá recuerdos y también información que desconocías sobre una etapa de tu pasado. Podrían recuperar comunicación, aunque será mejor dejar que la amistad se reconstruya poco a poco en lugar de querer regresar inmediatamente a como eran antes.
Tu autoestima comienza a fortalecerse. Has tenido días donde amaneces sintiéndote capaz de conquistar hasta otro continente y por la tarde ya estás cuestionando cada decisión que has tomado. Esos cambios de ánimo podrían disminuir cuando comiences a dormir mejor, ordenar pendientes y dejar de compararte con los demás. Si notas cambios emocionales intensos o persistentes, no los minimices y considera buscar apoyo profesional; no todo tiene que resolverse a puro carácter.
En trabajo y proyectos, tu mayor enemigo será la desesperación. Quieres resultados rápidos y cuando algo no sale a la primera inmediatamente piensas que elegiste mal. Aprende a darle tiempo a los procesos. Se aproxima una oportunidad para retomar una actividad, proyecto o negociación que anteriormente quedó incompleta. Esta vez podrías obtener mejores resultados porque tendrás información que antes no poseías.
También revisa dónde estás colocando tu atención. Te preocupas por chismes, problemas ajenos y situaciones que dentro de un mes ni recordarás, mientras descuidas pendientes que sí podrían mejorar tu economía. Organiza prioridades y deja de apagar incendios en casas donde ni siquiera vives.
En el amor, podrías sentir atracción por alguien con una personalidad completamente diferente a la tuya. Eso será precisamente lo interesante. Si tienes pareja, necesitarás cuidar una indiscreción: podrías contar algo íntimo de la relación a una amistad y eventualmente llegar a oídos de quien no debería. La ropa sucia se lava en casa y ciertos detalles de cama, pleitos y reconciliaciones no necesitan público.
También comenzarás a reconocer consecuencias de decisiones anteriores. No lo veas como castigo ni como “mala suerte”; algunas situaciones simplemente son facturas que llegan tarde. Hazte responsable, corrige lo que puedas y deja de darte latigazos por aquello que ya no puedes modificar.
Y no permitas que nadie quiera moldearte a su conveniencia. Puedes corregir defectos, mejorar actitudes y aprender nuevas formas de relacionarte, pero no cambies tu esencia únicamente para encajar donde claramente no cabes. Si alguien necesita que seas otra persona para poder quererte, entonces posiblemente no te quiere a ti sino a la versión que le resulta cómoda.
Sagitario, este día será para escoger mejor tus batallas. No necesitas demostrar fuerza haciendo ruido; también existe fortaleza en saber retirarse, reconocer un error y comenzar nuevamente. Atiende lo importante antes que las tonterías y verás cómo muchas cosas que parecían atoradas comienzan finalmente a caminar.
Color del día: Naranja terracota.
Números de la suerte: 07, 21 y 36.
Frase del día: “Puedo corregir mis defectos, pero no voy a cambiar mi esencia para caerle bien a nadie; al que no le guste el mole, que no agarre plato.”
ARIES – 26 DE AGOSTO DE 2026
Los amores del pasado podrían comenzar a dar señales de vida cuando menos lo esperes. Este 26 de agosto de 2026 no sería raro que aparezca un mensaje, una reacción en redes sociales, una llamada inesperada o hasta el clásico pretexto menso de preguntar algo que perfectamente podían resolver sin buscarte. Alguien que se alejó podría regresar reconociendo que cometió un error contigo, pero mucho ojo: que una persona vuelva arrepentida no significa que tú tengas obligación de recibirla con mariachi, mole y cama tendida.
Antes de abrir nuevamente una puerta, pregúntate si esa persona realmente cambió o simplemente extraña los beneficios que tenía contigo. Porque luego no extrañan tu amor, extrañan que les resolvieras la vida, les aguantaras sus fregaderas y todavía les preguntaras si ya habían comido.
En cuestiones del corazón, necesitas dejar de caminar con la espada desenvainada. Has acumulado decepciones que te hicieron desarrollar mecanismos de defensa bastante fuertes. Cuando alguien comienza a tratarte bonito, en lugar de disfrutarlo empiezas a buscar dónde está la trampa. No toda persona nueva viene con intención de fregarte. Aprende a observar sin cerrarte. Una conexión interesante podría aparecer donde menos la estás buscando, pero si continúas comparando cada historia nueva con aquella que te rompió, terminarás castigando inocentes por delitos ajenos.
Cuida muchísimo lo que cuentas y a quién se lo cuentas. Traes planes que todavía necesitan tiempo para madurar y sería mejor mantenerlos en privado. No porque todo mundo tenga poderes para “salarte”, sino porque algunas personas escuchan tus ideas, las critican frente a ti y después intentan aprovecharlas. Primero construye, después anuncia. Hay proyectos que crecen mejor sin tanto público mirando la maceta.
Se visualiza también un cambio de ambiente, nuevas amistades o modificación importante en tu círculo social. Podrías comenzar a frecuentar lugares distintos o relacionarte con personas que tienen intereses diferentes a los tuyos. Eso te ayudará a descubrir oportunidades y también otra versión de ti. Sin embargo, no entregues confianza inmediatamente. Una persona de apariencia muy agradable podría terminar siendo demasiado curiosa con tus asuntos. Más que fijarte en rasgos físicos, fíjate en conductas: quien pregunta demasiado y cuenta muy poco de sí mismo merece observación.
En trabajo y dinero aparece una decisión relacionada con algo que llevabas tiempo queriendo modificar. Quizás horario, responsabilidades, actividad adicional o forma de generar ingresos. No tomes decisiones solamente porque amaneciste harto. Analiza qué ganas, qué pierdes y qué necesitas antes de mover las piezas.
Tu estado de ánimo podría andar como licuadora sin tapa. Hay momentos en que traes energía para conquistar el mundo y otros donde cualquier comentario te prende la mecha. El problema será desquitarte con tu familia, porque precisamente con quienes más confianza tienes es con quienes puedes sacar el peor carácter. No hagas pagar a los tuyos problemas que vienen de otro lado. Si necesitas espacio, dilo antes de soltar palabras que después no podrás recoger.
También es momento de volverte más cabrón o cabrona para poner límites, pero entiende bien la diferencia: ser fuerte no significa ser culero. Significa aprender a decir “no”, cobrar lo que te deben, retirarte donde no te respetan y dejar de justificar comportamientos que claramente te perjudican.
Este 26 de agosto, Aries, la vida te pondrá frente a situaciones donde tendrás que demostrar cuánto has aprendido. El pasado podría tocar nuevamente tu puerta, pero ahora tú decides quién entra. Ya no eres la misma persona que aceptaba cualquier migaja con tal de sentirse querida. Quien quiera compartir camino contigo tendrá que llegar con claridad, respeto y hechos, porque palabras bonitas hasta el perico de la vecina aprende a decirlas.
Color del día: Rojo granate.
Números de la suerte: 03, 14 y 27.
Frase del día: “Que vuelva quien quiera, pero que no espere encontrarme donde me dejó; mientras unos dudaban de mí, yo aprendí a subir mi precio.”
TAURO – 26 DE AGOSTO DE 2026
En el trabajo vas a necesitar andar con los ojos bien abiertos porque se visualizan compañeros que sonríen de frente, pero por detrás cuentan hasta cuántas veces vas al baño. Este 26 de agosto de 2026 será importante que cuides comentarios, mensajes, documentos y cualquier información relacionada con tus responsabilidades. No le des armas a quien anda buscando cómo meterte el pie. Si haces algo importante, deja evidencia, confirma acuerdos y evita cargar culpas que no te corresponden.
También se marca un cambio laboral favorable. Podría llegar mediante una nueva función, propuesta, modificación de horario, oportunidad en otra área o una conversación que inicialmente parecerá rutinaria. No lo tomes a la ligera porque ahí podría comenzar una etapa que te ayude a mejorar tus ingresos o darte mayor estabilidad. Eso sí, no presumas antes de tiempo. Hay gente que escucha que te va bien y se le frunce hasta el alma.
En cuestiones personales, ya es hora de poner las cartas sobre la mesa con alguien que trae tus sentimientos dando vueltas como calcetín en lavadora. Si esa persona quiere estar contigo, que lo demuestre; si no sabe, no puede o no quiere, entonces deja de perder tiempo esperando una decisión que solamente le corresponde tomar a ella. Tu necedad puede ser maravillosa para alcanzar metas, pero en el amor a veces te hace quedarte donde claramente ya cerraron hasta la cortina metálica.
Se aproxima también el regreso de una amistad a quien llevabas bastante tiempo sin ver. El reencuentro podría darse de manera inesperada o por redes sociales. Habrá buena conversación y nostalgia, pero también podrías descubrir que ambos han cambiado muchísimo. No intentes forzar la relación a ser exactamente como antes; deja que encuentre su nueva forma.
Tu intuición estará bastante despierta, y ciertas corazonadas podrían ayudarte a anticipar movimientos de otras personas. Sin embargo, una cosa es tener intuición y otra convertir cada pensamiento en profecía. No alimentes ideas negativas, porque terminarás actuando desde el miedo y provocando precisamente aquello que querías evitar. Si algo te preocupa, verifica antes de darlo por hecho.
En el amor se visualizan dos personas interesantes alrededor de ti. Una podría estar comprometida o traer una situación sentimental complicada, mientras la otra tiene mayor libertad para construir algo contigo. Ahí necesitarás usar la cabeza y no solamente aquello que se calienta cuando alguien te sonríe bonito. Las historias prohibidas podrán parecer emocionantes al principio, pero después llegan los escondites, las excusas, los mensajes borrados y uno termina haciendo más maromas que artista de circo.
Si estás soltero o soltera, la persona disponible podría sorprenderte porque quizás no encaje con el tipo de gente que normalmente buscas. Dale oportunidad de mostrarte quién es antes de descartarla por superficialidades.
Si tienes pareja, procura no jugar con fuego por simple curiosidad. Una tentación podría aparecer y hacerte sentir nuevamente deseado, pero antes de hacer una tontería recuerda qué has construido y qué estarías dispuesto a perder.
En dinero, evita compras impulsivas motivadas por comparación. No necesitas demostrarle a nadie que puedes darte ciertos lujos. Guarda recursos porque más adelante aparecerá un gasto relacionado con casa, transporte o alguna responsabilidad familiar.
Este 26 de agosto será un día para aprender a elegir mejor dónde colocas tu terquedad. Úsala para crecer, trabajar y defender tus sueños, no para sostener personas o situaciones que claramente te están enseñando la puerta.
Color del día: Verde botella.
Números de la suerte: 02, 15 y 30.
Frase del día: “Terco sí, pero pendejo no; donde no me valoran no me quedo, y donde me quieren esconder tampoco me acomodo.”
GÉMINIS – 26 DE AGOSTO DE 2026
No gastes el dinero que todavía ni ganas en cosas que probablemente terminarán arrumbadas. Este 26 de agosto de 2026 necesitas ponerle freno a esas compras impulsivas que comienzan con un inocente “me lo merezco” y terminan con el clásico “¿y ahora con qué chingados voy a pagar?”. Te gusta darte tus gustos y no tiene nada de malo, pero aprende a diferenciar entre disfrutar tu dinero y aventarlo como padrino borracho en bautizo. Se aproxima un gasto que no tenías contemplado y agradecerás muchísimo tener un guardadito.
En cuestiones de trabajo y proyectos, viene algo bastante positivo. Una idea que has estado trabajando podría comenzar a consolidarse en próximas fechas mediante una respuesta, autorización, contacto o persona que te abrirá una puerta. Lo interesante será que el resultado podría superar tus expectativas iniciales. No quieras correr antes de caminar; haz cada movimiento con calma y procura no modificar el plan solamente porque alguien te diga que lo haría diferente. Escucha opiniones, pero conserva la esencia de aquello que estás construyendo.
En el amor, cuida muchísimo tus sentimientos porque tienes cierta tendencia a emocionarte cuando alguien te da exactamente la atención que estabas necesitando. El problema comienza cuando tú entregas el paquete completo mientras la otra persona apenas está preguntando cuánto cuesta. Reciprocidad, criatura. Si te buscan, busca; si te cuidan, cuida; si desaparecen tres días y regresan como si nada, tampoco estés recibiéndolos con alfombra roja y mariachi.
Si tienes pareja, bájale a las calenturas externas. Mirar no necesariamente constituye infidelidad, porque taco de ojo hasta alegra la circulación, pero recuerda que muchas historias empiezan con una reacción inocente, siguen con mensajitos y terminan con alguien escondiendo el celular hasta para ir al baño. No arriesgues una relación que vale la pena por cinco minutos de sentirte deseado. Si tu relación necesita emoción, pon esa creatividad dentro de casa antes de andar buscando diversión en patio ajeno.
Si estás soltero o soltera, podría acercarse alguien con mucha facilidad de palabra. Te hará reír y posiblemente exista atracción rápida, pero observa consistencia antes de involucrarte sentimentalmente. Las palabras bonitas son maravillosas, aunque desgraciadamente no pagan ni la terapia después del fregadazo.
También necesitas cuidar tus noches y pensamientos. Has estado llevando asuntos del pasado a la cama y preocupaciones del futuro hasta la almohada. Te preguntas qué habría ocurrido si hubieras elegido distinto o intentas resolver problemas que todavía ni existen. Así cualquiera termina con la cabeza como licuadora. Atiende lo que sí puedes modificar hoy. Si las dificultades para dormir o el desánimo se vuelven frecuentes o intensos, busca apoyo profesional en lugar de normalizarlos.
Una persona podría hacer un comentario fuera de lugar respecto a tu apariencia, trabajo, relación o manera de vivir. Tu primera reacción será responderle con todo el diccionario de groserías, pero no necesariamente valdrá la pena. Hay personas que provocan porque necesitan atención; no les regales protagonismo en tu historia.
En cuestión de amistades, comenzarás a distinguir quién celebra realmente tus avances y quién cambia la cara cuando cuentas algo bueno. No necesitas confrontar a nadie. Simplemente aprende a compartir menos información con quienes demuestran que tus triunfos les causan urticaria.
Este 26 de agosto tendrás que regresar tu atención al presente. El pasado ya cobró lo suyo y el futuro todavía ni llega a pedir cooperación. Hoy tienes decisiones, oportunidades y un proyecto que puede darte satisfacciones importantes.
Géminis, no permitas que un comentario pendejo tenga más fuerza que todo lo que has construido. Tu carácter es fuerte, pero tu verdadera fortaleza no estará en contestarle a todo mundo, sino en saber qué merece tu energía. Cuida tu cartera, tu corazón y tu cama, porque las tres cosas pueden quedar vacías cuando uno toma decisiones con la pura calentura del momento.
Color del día: Amarillo mostaza.
Números de la suerte: 10, 24 y 39.
Frase del día: “No voy a gastar lo que no tengo, sufrir por lo que ya pasó ni ponerle cuernos al presente pensando en lo que podría venir; bastante tengo con administrar mis propias fregaderas.”
CÁNCER – 26 DE AGOSTO DE 2026
Ten bien presente que nadie cambia de la noche a la mañana, y si tú has modificado tanto tu manera de pensar, querer y relacionarte con los demás es porque la vida te ha acomodado unos fregadazos que ni maestro de box. Este 26 de agosto de 2026 comenzarás a reconocer que muchas de esas caídas no fueron pérdidas completas: te enseñaron a detectar intenciones, poner límites y dejar de creer que todo aquel que habla bonito necesariamente trae buenas intenciones.
Precisamente por eso, no confíes inmediatamente en quien acaba de llegar a tu vida. Una persona podría mostrarse demasiado interesada en conocerte, preguntarte sobre tus asuntos personales o ganarse tu confianza rápidamente. No significa que debas convertirte en investigador privado, pero deja que el tiempo confirme aquello que las palabras prometen. Porque hablar bonito cualquiera; mantener la misma actitud cuando ya no necesita nada de ti, ahí está el verdadero examen.
También necesitas aprender a decir NO sin escribir una tesis explicando tus motivos. Has querido quedar bien con familia, amistades, pareja y hasta con personas que ni vela tienen en tu entierro. Cada vez que dices “sí” queriendo decir “no”, terminas enojándote contigo y después descargando el coraje con quien menos culpa tiene. Poner límites no te convierte en mala persona; te convierte en alguien que finalmente aprendió a cuidar su tiempo.
Mucho cuidado al manejar o trasladarte por carretera. Evita prisas, distracciones con el celular y conducir si estás demasiado cansado. No tomes esta advertencia como sentencia de que ocurrirá un accidente; simplemente úsala como recordatorio para extremar precauciones y no confiarte de más.
En cuestiones de imagen personal podrías comenzar a investigar sobre algún procedimiento estético o cirugía plástica que llevas tiempo considerando. Si decides avanzar, hazlo únicamente con profesionales acreditados, valoración médica adecuada y expectativas realistas. No pongas tu salud en manos de ofertas maravillosas que parecen promoción de supermercado.
En el amor aparece una aventura que podría durar poquito pero dejar bastante qué recordar. Si estás soltero o soltera, una salida podría terminar en encuentro íntimo con alguien que despierta una atracción tremenda. Disfruta si ambos quieren lo mismo, pero no confundas una noche sabrosa con promesa matrimonial. A veces el amor no toca la puerta; nomás toca el timbre, se divierte y pide el Uber.
Si tienes pareja, cuida tus cambios de humor. Podrías responder de manera cortante a alguien importante por un problema que realmente viene de otro lado. Antes de soltar veneno, identifica qué te tiene molesto. Una palabra dicha durante cinco segundos de coraje puede dejar una herida que tarde semanas en cerrarse.
También comenzarás a planear un viaje. Podría tratarse de una escapada corta, visita a familiares o destino que llevas tiempo queriendo conocer. Revisar precios y organizarlo desde ahora podría ayudarte a conseguir mejores condiciones sin desacomodar tus finanzas.
Y hablando de dinero, se aproximan movimientos favorables durante la semana que viene. Un pago, ingreso pendiente, venta, comisión o ajuste económico podría darte el respiro que necesitabas. No lo gastes completo apenas llegue. Aparta una parte porque septiembre podría traer una responsabilidad que requerirá efectivo.
Una amistad también te buscará para pedirte consejo sobre una situación delicada. Escúchala sin juzgar y procura no divulgar aquello que te confíe. Hoy necesita tu oído; mañana podrías ser tú quien necesite alguien que escuche sin andar de hocicón.
Cáncer, deja de lamentarte por aquello que no ocurrió. Algunas cosas que tanto pediste y nunca llegaron probablemente te habrían complicado más la existencia. No todo lo que se pierde era una bendición ni todo lo que no sucede es una desgracia.
Este 26 de agosto reconoce cuánto has cambiado. No eres aquella persona que aceptaba cualquier trato por miedo a perder gente. Ahora sabes que quien verdaderamente quiera permanecer en tu vida tendrá que respetar tus límites.
Color del día: Blanco perla.
Números de la suerte: 03, 06 y 09.
Frase del día: “Ya aprendí que decir que no también es quererme; porque por andar complaciendo a todo mundo, uno termina quedando como payaso y todavía pagando la función.”