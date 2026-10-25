ONG denuncian patrón de intimidaciones y acoso de Trump contra mujeres periodistas; ya acumula 37 agresiones

Donald Trump acumula alrededor de 37 ataques contra mujeres periodistas desde su llegada al poder, según un registro de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF), que advierte sobre un patrón de agresiones verbales contra comunicadoras que cuestionan al mandatario durante sus actividades públicas.

La preocupación volvió a intensificarse después de que reporteras de NBC News, ABC News y CNN recibieran descalificaciones mientras cubrían las actividades de la Casa Blanca. Entre las expresiones atribuidas al presidente figuran “tonta”, “estúpida”, “eres una de las peores que hay” y “no sabes de lo que hablas”.

El registro de la IWMF incluye incidentes de los dos periodos presidenciales de Trump. De acuerdo con Elisa Lees Muñoz, presidenta de la organización, 21 de los ataques documentados ocurrieron en 2020, durante el primer mandato republicano, que se extendió de 2017 a 2021. Trump regresó a la Casa Blanca en 2025.

Para Lees Muñoz, las agresiones no son episodios aislados, sino parte de una conducta que busca intimidar a la prensa y desacreditar a las mujeres que participan en el debate público.

La representante de la organización también señaló que, aunque Trump ha confrontado a periodistas hombres, los ataques contra las reporteras son más frecuentes y presentan un tono marcadamente misógino.

? JUST IN: Trump repeatedly snaps at reporters in the Oval Office, shushing a woman, warning another journalist to “be careful,” and asking, “Are you a SICK person?”



Full story: https://t.co/SgNc2icyhe pic.twitter.com/IRctn9hsm5 — Donny Evans (@iamdonnyevans) October 20, 2026

La IWMF alerta sobre amenazas y hostigamiento en línea

La fundación advirtió que los insultos presidenciales pueden tener consecuencias que van más allá de los enfrentamientos verbales. Después de recibir ataques públicos, las periodistas pueden enfrentar amenazas en internet, difusión de información personal y hostigamiento que compromete su seguridad y dificulta su trabajo. La IWMF también señaló que la violencia digital puede trasladarse al entorno físico. Según los estudios citados por la organización, más de 40% de las mujeres periodistas, activistas y defensoras de los derechos humanos han sufrido ataques presenciales directamente relacionados con el acoso en línea.

La institución considera que estas agresiones debilitan la libertad de prensa y pueden utilizarse para desviar la atención de preguntas sobre asuntos de interés nacional y de la rendición de cuentas del gobierno. Uno de los episodios más polémicos ocurrió en noviembre de 2025, cuando Trump le dijo “cállate, cerdita” a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, después de que le preguntara por su oposición a divulgar documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein.

En diciembre de ese año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) también denunció el aumento de la hostilidad del presidente hacia las reporteras.

Yesterday, President Trump insulted the intelligence of both CNN's Kaitlan Collins and ABC's Karen Travers in response to their questions about waiving sanctions on Russia. Journalists must be able to ask questions and hold power to account. https://t.co/PckWtCXEB4 pic.twitter.com/0KewU4Owsc — International Women's Media Foundation (@IWMF) October 22, 2026

Organizaciones exigen respaldo para las comunicadoras

Las críticas continuaron en 2026. El 23 de septiembre, Human Rights Watch publicó un artículo de Skye Wheeler titulado “Los últimos ataques de Trump contra los medios vuelven a dirigirse contra mujeres periodistas”, en el que cuestionó el lenguaje sexista y los comentarios personales dirigidos contra las comunicadoras.

La Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ) también ha condenado reiteradamente el trato del presidente hacia periodistas negras, según una recopilación publicada por Axios el 31 de agosto de 2026. La IWMF pidió a las redacciones establecer políticas claras para respaldar a sus periodistas cuando sean blanco de agresiones, además de convocar a legisladores, defensores de la libertad de prensa y consumidores de noticias a rechazar estas conductas.

La organización sostiene que la respuesta institucional es necesaria para evitar que los ataques contra las reporteras se normalicen y para proteger su participación en el debate público.

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