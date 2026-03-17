Trump llama “odiosa” a periodista tras preguntas sobre guerra con Irán

En un tenso intercambio a bordo del Air Force One, el presidente Donald Trump mandó callar a una periodista y la calificó como “persona muy odiosa” tras ser cuestionado sobre la guerra con Irán y el uso de una imagen de soldados caídos en un correo de recaudación de fondos.

El episodio ocurrió durante una conversación con la prensa. La reportera preguntó directamente por una fotografía en la que aparece durante una ceremonia de traslado de militares fallecidos en el conflicto. La imagen, señaló, fue utilizada en un mensaje enviado por su comité de acción política para solicitar donaciones.

Ante la pregunta sobre si ese uso era apropiado, el presidente respondió con un escueto “sí”. Sin embargo, al ser presionado sobre si estaba obteniendo beneficios económicos a partir de la imagen de los soldados muertos, Trump cambió su versión y aseguró no haber visto el correo. “Alguien lo pone. Tenemos a mucha gente trabajando para nosotros”, dijo, antes de insistir en que “no hay nadie mejor para los militares” que él.

El tono del intercambio se endureció cuando el mandatario preguntó a la periodista para qué medio trabajaba. Al escuchar “ABC News”, lanzó una descalificación directa: “Una de las peores, más falsas y más corruptas organizaciones de noticias”. Acto seguido, elogió a un reportero masculino presente y levantó la mano para silenciar a la periodista cuando intentaba continuar con sus preguntas.

Minutos después, la misma reportera cuestionó a Trump sobre los seis militares estadounidenses que murieron en un ataque con drones iraníes en Kuwait. El presidente evitó responder y cedió la palabra a otros periodistas.

Más tarde, Trump recurrió a su red social, Truth Social, para arremeter nuevamente contra los medios y defender su manejo del conflicto. En sus publicaciones, presumió avances militares y afirmó que instalaciones iraníes habían sido “totalmente demolidas”.

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