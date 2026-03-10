EE.UU. cae a su peor nivel en libertad de prensa bajo Trump, según Índice divulgado por la SIP

En un giro alarmante que coloca a la democracia estadounidense en un terreno desconocido, Estados Unidos registró en 2025 un “deterioro significativo” en su libertad de prensa. Coincidiendo con el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el país descendió estrepitosamente de la categoría de las naciones ‘En restricción’, según el más reciente Índice Chapultepec divulgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La Sociedad atribuye el deterioro a presiones políticas, agresiones contra periodistas y decisiones gubernamentales adoptadas durante el segundo mandato del presidente Trump. El reporte divulgado señala que el país cayó de la cuarta a la undécima posición dentro del ranking regional y pasó de la categoría de “baja restricción” a la de naciones “en restricción”.

Estados Unidos obtuvo 45.87 puntos de un máximo de 100, lo que representa una caída de 22.65 puntos respecto a la medición anterior.

📊 La SIP presentó la sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que analiza la situación del periodismo en 23 países de las Américas👇https://t.co/6OPTK0QP1H — SIP • IAPA (@sip_oficial) March 10, 2026

El informe también documenta 170 agresiones contra periodistas en territorio estadounidense durante el periodo analizado. Uno de los rubros peor evaluados fue el de “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, donde el país alcanzó apenas 12 puntos de un total de 30 posibles.

Según los expertos que participaron en la evaluación, esto refleja deficiencias en la respuesta del Estado frente a la desinformación y acciones oficiales que han limitado el acceso a la información pública.

En la categoría de “Actuación del Estado contra la violencia contra medios y periodistas”, Estados Unidos obtuvo 17.54 puntos de 40, mientras que en “Control de medios y periodismo” registró 16.33 puntos de 30, siendo esta última la única en la que superó el nivel medio.

Medidas gubernamentales y tensiones con la prensa

El documento señala que, aunque el periodismo continúa protegido por la Constitución estadounidense, durante el último año se adoptaron decisiones que debilitaron algunas salvaguardas para los medios. Entre ellas destaca la eliminación de la llamada “Regla Garland”, una política que limitaba el uso de herramientas legales para obligar a periodistas a revelar información relacionada con filtraciones.

El informe también menciona episodios de agresiones contra reporteros que cubrían operativos migratorios, así como un clima de estigmatización hacia medios críticos por parte del presidente Trump y voceros de su administración. Crédito: Samuel Corum / Pool | EFE

Otra de las medidas señaladas fue el retiro de financiamiento a espacios informativos en medios de servicio público y el cierre de oficinas federales destinadas a promover la diversidad en el sector mediático.

Además, el reporte subraya el despido de más de 500 trabajadores de Voice of America tras una orden ejecutiva emitida en marzo de 2025, una decisión que —según la SIP— dejó a algunos periodistas extranjeros en riesgo de deportación.

🔴📣 #ESTADOSUNIDOS | La SIP, junto a una coalición de 40 organizaciones, condena la detención de la #periodista Estefany Rodríguez, reportera de Nashville Noticias, arrestada por el ICE el 4 de marzo.https://t.co/wy676FcDiQ — SIP • IAPA (@sip_oficial) March 10, 2026

Un deterioro generalizado en la región

El retroceso de Estados Unidos forma parte de una tendencia más amplia en el continente. La sexta edición del Índice Chapultepec advierte que la libertad de prensa en las Américas alcanzó su peor nivel desde la creación del indicador, con un promedio regional de 47.13 puntos sobre 100.

Durante la presentación del informe, el director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría, señaló que los resultados evidencian un “deterioro significativo tanto en regímenes autoritarios como en democracias consolidadas”. Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió sobre el crecimiento de discursos de corte autoritario que buscan presentar a la prensa como un enemigo para debilitar el escrutinio público.

El estudio fue elaborado con la participación de 195 especialistas en libertad de expresión que evaluaron la situación en 23 países del continente. Entre los resultados más destacados, República Dominicana se mantiene como el único país ubicado en la categoría de “Con Libertad de Expresión”, con 82.17 puntos.

En el extremo opuesto del ranking aparecen Venezuela y Nicaragua, catalogados como países “Sin Libertad de Expresión”, debido a la censura sistemática, el cierre de medios y la detención de periodistas.

Según la SIP, el panorama regional muestra un periodo particularmente difícil para el periodismo, marcado por violencia, procesos judiciales, exilios forzados y presiones económicas contra medios independientes en distintos países del hemisferio.

