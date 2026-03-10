Organizaciones exigen liberar a periodista detenida por ICE en Nashville

Una coalición de 41 organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de la sociedad civil condenó la detención de la periodista Estefany Rodríguez, arrestada por autoridades migratorias. Los grupos pidieron su liberación inmediata y advirtieron que el caso podría representar un precedente preocupante para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Rodríguez, periodista radicada en Nashville, fue detenida el 4 de marzo de 2026 por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). De acuerdo con las organizaciones firmantes, durante el arresto las autoridades no presentaron inicialmente una orden judicial, documento que habría sido emitido después de que la reportera ya se encontraba bajo custodia.

Los defensores legales de la periodista sostienen que su detención podría estar vinculada con su trabajo periodístico y con sus críticas públicas hacia la administración del presidente Donald Trump.

“La Primera Enmienda se creó para proteger a los periodistas y la libertad de expresión contra las represalias del gobierno”, señalaron las organizaciones en el comunicado conjunto. “Instamos a ICE a liberar de inmediato a Estefany Rodríguez”.

Periodismo, inmigración y libertad de expresión

A decir de la familia Rodríguez, la periodista llegó a Estados Unidos en 2021 procedente de Colombia tras recibir amenazas relacionadas con su cobertura de grupos armados en su país de origen, y lo hizo a través de una visa de turista y posteriormente solicitó asilo político.

Además de esa solicitud, la periodista tenía en trámite un proceso migratorio para obtener la residencia permanente a través de su esposo, ciudadano estadounidense.

En Estados Unidos, Rodríguez ha trabajado cubriendo temas de inmigración para el medio digital Nashville Noticias, un sitio local de noticias en español que aborda asuntos de la comunidad latina. Parte de su cobertura incluía reportajes sobre las operaciones del propio ICE y análisis sobre políticas migratorias.

Los abogados de la periodista sostienen que su arresto y posterior detención podrían constituir una represalia por su trabajo informativo. Por ello presentaron una petición de emergencia ante un tribunal federal solicitando un recurso de habeas corpus, mecanismo legal que busca revisar de inmediato la legalidad de su detención.

“Con su detención, las autoridades federales han silenciado una perspectiva importante sobre el terreno”, señalaron las organizaciones en el comunicado.

