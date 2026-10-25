Eugenio Derbez habló sobre los errores que ha cometido como padre

La vida de Eugenio Derbez ha estado marcada por el éxito en el cine y la televisión, pero detrás de las cámaras y los reconocimientos, el actor también ha enfrentado los desafíos y tropiezos propios de la crianza.

Durante su paso por la entrega de premios de la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes en Hollywood, California, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” abrió su corazón y se mostró vulnerable al hablar de los errores que cometió como padre a lo largo de las décadas.

Padre de cuatro hijos —Aislinn, Vadhir, José Eduardo y la pequeña Aitana—, el comediante admitió que le tomó tiempo comprender que el esfuerzo desmedido por asegurar el futuro económico de su familia no era exactamente lo que sus hijos más reclamaban de su parte durante su infancia y juventud.

“Toda mi vida trabajé para darles un patrimonio, para darles una vida mejor, y hoy me doy cuenta de que lo que más les hubiera gustado a ellos hubiera sido mi tiempo al 100%”, expresó Derbez ante los medios de comunicación.

Partiendo de esta autocrítica, el productor formuló una recomendación directa para otros padres: “No pienses en dejarles un departamento, un coche, una casa. Dales tiempo, porque esos recuerdos se los van a llevar toda la vida”.

Al recordar sus inicios en la paternidad, cuando era muy joven y su carrera comenzaba a consolidarse con la llegada de su hija mayor Aislinn, Derbez reconoció que atravesó por una etapa de aprendizaje constante llena de desaciertos. Sin embargo, aseguró que en la actualidad busca aplicar estas lecciones de manera más consciente con su hija menor, Aitana, fruto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo.

Pese a los retos, los errores del pasado y las diferencias mediáticas que en ocasiones han rodeado su entorno familiar, el actor hizo un balance positivo de su labor paternal. Afirmó que desde su juventud hizo constantes “malabares” para equilibrar sus compromisos profesionales con la atención a sus hijos, lo que le permite mirar hacia atrás convencido de que, con todo y los tropiezos, supo cumplir con su rol.

Hoy en día, consolidado como una de las figuras latinas más influyentes de la industria del entretenimiento, Derbez demuestra que la autocrítica y el deseo de evolucionar son tan fundamentales en el hogar como el éxito en los escenarios.

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